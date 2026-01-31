Δημογλίδου για εξαφάνιση Λόρας: «Όταν ειδοποιηθήκαμε, η 16χρονη βρισκόταν ήδη στο εξωτερικό»

Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η ανήλικη βρίσκεται ήδη στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στην Πάτρα στις 19:40 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Ωστόσο, την ώρα εκείνη η Λόρα είτε βρισκόταν ήδη εν πτήσει είτε είχε προσγειωθεί σε γερμανικό έδαφος, καθώς η πτήση της είχε αναχωρήσει περίπου τρεις ώρες νωρίτερα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Δημογλίδου επισήμανε πως, ενώ άλλες αεροπορικές εταιρείες συνεργάστηκαν άμεσα με την Ελληνική Αστυνομία, η Lufthansa δεν παρείχε πληροφορίες για το ταξίδι της ανήλικης, επικαλούμενη τους εσωτερικούς της κανονισμούς. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την εταιρεία αν η πτήση πραγματοποιήθηκε με την επιβάτιδα εντός του αεροσκάφους ή όχι.

Η μαρτυρία από τη Γερμανία

Παράλληλα, δεν έχει καταγραφεί καμία ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου της Λόρας στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία υπάρχει μία μαρτυρία από 45χρονη γυναίκα ελληνικής καταγωγής, η οποία ανέφερε ότι είδε ένα κορίτσι που έμοιαζε με την ανήλικη σε σταθμό μετρό στο Βερολίνο. Ωστόσο, η μαρτυρία δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό αφού οι κάμερες στο συγκεκριμένο σημείο διατηρούν καταγραφές μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η γυναίκα φέρεται να κατέθεσε ότι το κορίτσι μιλούσε στο τηλέφωνο στα γερμανικά και άκουσε τη φράση: «Εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω. Να τον χωρίσεις εσύ».

Οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αντίστοιχες Αρχές του εξωτερικού μέσω Europol, προκειμένου σε περίπτωση εντοπισμού της ανήλικης να υπάρξει άμεση ενημέρωση. Μέχρι στιγμής, δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι κάποιο άτομο τη βοήθησε στη μετακίνησή της.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η 16χρονη μετέβη μόνη της στο αεροδρόμιο με λεωφορείο. Ο αδελφός της έχει εντοπιστεί, ωστόσο δεν βρισκόταν μαζί της, ούτε φαίνεται να είχε μεταβεί σε άλλο συγγενικό πρόσωπο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. διευκρίνισε πως η δυνατότητα επιβίβασης ανηλίκων σε πτήσεις χωρίς συνοδό εξαρτάται από την πολιτική κάθε αεροπορικής εταιρείας, καθώς υπάρχουν εταιρείες που το επιτρέπουν και άλλες που το απαγορεύουν.

Βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη να αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία σε ταξιδιωτικό γραφείο

Στο μεταξύ την Παρασκευή το Mega έφερε στο φως της δημοσιότητας βίντεο στο οποίο απεικονίζεται η 16χρονη κοπέλα να έχει φτάσει σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια και να αγοράζει το εισιτήριο με το οποίο θα έφευγε για την Φρανκφούρτη την ίδια ημέρα.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, η κοπέλα με γρήγορο βήμα και μόνη της μπαίνει μέσα στο πρακτορείο και πληρώνει προκειμένου να προμηθευτεί το εισιτήριο με το οποίο γύρω στις 5 το απόγευμα , της 8ης Ιανουαρίου, της ίδιας ημέρας που έφυγε από την Πάτρα, θα έφευγε για Γερμανία.

Η κοπέλα φοράει τα ίδια μαύρα ρούχα με τα οποία αποβιβάστηκε από το ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου και κινήθηκε προς την Ομόνοια.

Φαίνεται να παρέμεινε μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας και μετά να έφυγε.

