Έρχεται νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο: Οι 6 περιοχές που θα χτυπήσει – Καταιγίδες και στην Αττική την Κυριακή

Με βροχές και καταιγίδες μας αφήνει ο Ιανουάριος, με τον Φεβρουάριο να κάνει άκρως χειμωνιάτικη πρεμιέρα, με έντονα φαινόμενα σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα φαινόμενα θα πλήξουν και την Αττική, με τον Θοδωρή Κολυδά να προειδοποιεί πως το πρωί της Κυριακής το κύριο μέτωπο του συστήματος περνά από το Λεκανοπέδιο με ιδιαίτερη δυναμική.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από το απόγευμα του Σαββάτου (31/1) από τα νοτιοδυτικά θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επεκταθούν ανατολικότερα. Ο κ. Κολυδάς χαρακτήρισε το βαρομετρικό «ισχυρό» και «βαθύ» ενώ από το πρωί της Κυριακής (1/2) θα είναι στο Ιόνιο επηρεάζοντας σχεδόν όλη τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πρόκειται για μια εκτεταμένη κακοκαιρία, ενώ ο κ. Κολυδάς δεν απέκλεισε την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα το πρωί της Δευτέρας θα περιοριστούν στα ανατολικά της χώρας.

Ζιακοπούλου: Οι 6 «κόκκινες» περιοχές

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου είπε πως «δεν πρόκειται για ένα τυχαίο βαρομετρικό χαμηλό» αφού «θα είναι βαθύ, οργανωμένο, με δομή» το οποίο θα πάρει τη δύναμή του από τα νερά της Μεσογείου και θα επικρατήσουν θυελλώδεις κυκλωνικοί άνεμοι. Η μετεωρολόγος περιέγραψε πως το βαρομετρικό θα περάσει από Ιόνιο και Πελοπόννησο και στη συνέχεια θα βγει στο Αιγαίο, ενώ στα βόρεια του πελάγους θα επικρατούν άνεμοι εντάσεως 9-10 μποφόρ.

Η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί το πρώτο μισό της Κυριακής με βροχές και καταιγίδες. Η Αττική «έχει δεχτεί τους τελευταίους τρεις μήνες το νερό της χρονιάς και είναι ήδη επιβαρυμένη και χρήζει προσοχής».

Η κ. Ζιακοπούλου παρουσίασε και τις έξι «κόκκινες» περιοχές, λέγοντας πως «μας ανησυχούν» και περισσότερο από όλες η Θεσσαλία. Συγκεκριμένα, προβλέπει πως στην περιφέρεια θα βρέχει αδιάκοπα για σχεδόν 24 ώρες.

Οι έξι «κόκκινες» περιοχές:

Πελοπόννησος

Αιγαίο

Κρήτη

Στερεά Ελλάδα

Θεσσαλία

Αττική

Αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και σε χαμηλά υψόμετρα της βόρειας Ελλάδας. Ο καιρός θα βελτιωθεί μέσα στη Δευτέρα (2/2).

Τσατραφύλλιας: Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική την Κυριακή

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει πως ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση από το βράδυ του Σαββάτου από τα δυτικά με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και χαλαζοπτώσεις ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

«Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας», αναφέρει. Την Κυριακή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η κακοκαιρία θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα: θα χιονίζει πυκνά και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδος, θα έχει επίμονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, την Πελοπόννησο, την Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, και το ανατολικό Αιγαίο. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει ισχυρή καταιγίδα στην Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Θυελλώδεις και επικίνδυνοι κυκλωνικοί άνεμοι θα πνέουν στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια. Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσει.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, όμως από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 13 και τοπικά 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19, τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στη Χαλκιδική μέχρι το μεσημέρι.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί 4 με 5, από το βράδυ στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 και τοπικά 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενίσουν, όμως από αργά το βράδυ θα ενταθούν και τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους έντονες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια έως 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το βράδυ σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από -1 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από το μεσημέρι στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στην Κρήτη έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου

Αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά από την αρχή της ημέρας στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη Θεσσαλία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και σε ημιορεινά της βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, το εσωτερικό της Ηπείρου και τη Θεσσαλία δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές κυρίως ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και πρόσκαιρα το πρωί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο νοτιοδυτικοί, 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

