Συναγερμός στην Πεντέλη για την εξαφάνιση 14χρονου – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πεντέλη από το πρωί της Πέμπτης, 29/1, για την εξαφάνιση του 14χρονου Αχμάντ Μοσαλάμ από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο 14χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο εξαφανίστηκε περίπου στις 6 τα ξημερώματα της Πέμπτης, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ενημερώνεται σχετικά σήμερα, Παρασκευή 30/1, και να προχωρά άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο 14χρονος Αχμάντ Μοσαλάμ έχει ύψος 1,50 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν μπλε παντελόνι, μαύρο φούτερ και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

