ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 14:45
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

26.01.2026 12:25

Ισχυρή βροχόπτωση στην Αττική: «Λίμνη» ξανά η Βουλιαγμένης, πού υπάρχουν προβλήματα – Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες (video)

26.01.2026 12:25
kakokairia_new

Έντονη βροχόπτωση σημειώνεται εδώ και λίγη ώρα στο μεγαλύτερο τμήμα της Αττικής, όπου ήδη έχουν εμφανιστεί τα πρώτα προβλήματα.

Συγκεκριμένα, προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, εξαιτίας εκτεταμένης πλημμύρας που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.

Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες η Πυροσβεστική έχει λάβει κλήσεις για πτώσεις δέντρων σε οχήματα και στο οδόστρωμα. Οι εικόνες είναι από την οδό Υμηττού στην Αργυρούπολη, όπου προκλήθηκαν ζημιές σε δύο οχήματα.

Επίσης, το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1), λίγα λεπτά πριν τις 12:00, διεκόπη η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος του 48ου χλμ. στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα (Περιοχή Μεγάρων), λόγω κατολίσθησης.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η βροχή δεν προβλέπεται να είναι ούτε της διάρκειας και κυρίως ούτε της έντασης της περασμένης Τετάρτης, αλλά οι αρχές συστήνουν την αποφυγή των μετακινήσεων στην Αττική αν δεν είναι απαραίτητες ώσπου να κοπάσουν τα φαινόμενα.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού τα φαινόμενα αναμένονται τοπικά έντονα, τα οποία κατά τόπους στη Νότια Αττική θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με το meteo, αυτή την ώρα βρέχει στις εξής περιοχές:

  • Κέντρο της Αθήνας
  • Νέος Κόσμος
  • Βόρεια προάστια
  • Φάληρο
  • Νίκαια
  • Υμηττός, Δάφνη
  • Ηλιούπολη
  • Κορυδαλλό
  • Πειραιά
  • Άγιος Κοσμάς, Ελληνικό
  • Παλαιό Φάληρο
  • Χαλάνδρι
  • Καλλιθέα, Χαροκόπειο
  • Παπάγου
  • Ασπρόπυργος
  • Πετρούπολη
  • Νέα Σμύρνη
  • Πατήσια
  • Μαρκόπουλο
  • Κηφισιά
  • Βάρη

Δείτε ΕΔΩ πού βρέχει τώρα στη χώρα, τι γίνεται στην Αττική.

Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες

Χάρτης του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά αποτυπώνει το πέρασμα της κακοκαιρίας και το εύρος των φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την ευρύτερη περιοχή.

Η καταιγίδα που καταγράφηκε τις πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου, όπως αποτυπώθηκε από τα δορυφορικά προϊόντα nowcasting του EUMETSAT (Rapidly Developing Thunderstorms), παρουσίασε όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανωμένου και ώριμου καταιγιδοφόρου συστήματος, με αυξημένο δυναμικό έντονων φαινομένων, γράφει ο μετεωρολόγος.

«Η καταιγίδα βρισκόταν στη φάση ωρίμανσης, με διάρκεια ζωής περίπου 45 λεπτών, ενώ η ψύξη της κορυφής είχε πλέον σταθεροποιηθεί — χαρακτηριστικό στάδιο κατά το οποίο εκδηλώνονται οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις, πιθανές χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα».

Διαβάστε επίσης:

Η ιστορία της εταιρείας «Βιολάντα»: Από τον φούρνο της γειτονιάς στα Τρίκαλα, σε ισχυρή μπισκοτοποιία 

Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ

«Λες και έπεσε πύραυλος»: Έρευνα για το αν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας ζητά το Εργατικό Κέντρο (video)

ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Μαθητής πήγε στο σχολείο με τρία… μαχαίρια!

ADVERTORIAL

Protergia Picasso MyPlan: κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό

ΥΓΕΙΑ

Ελληνική μελέτη: Ανεπαρκής η εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV – Έντονες ανισότητες στην πρόσβαση, πρώτη η Κρήτη, τελευταία τα νησιά του Β. Αιγαίου

ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

MEDIA

ΕΡΤ: Ρίχνει στη «μάχη» για την τηλεθέαση τρεις νέες προτάσεις ελληνικής μυθοπλασίας (photos/videos)

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

