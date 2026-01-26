Ισχυρή βροχόπτωση στην Αττική: «Λίμνη» ξανά η Βουλιαγμένης, πού υπάρχουν προβλήματα – Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες (video)

Έντονη βροχόπτωση σημειώνεται εδώ και λίγη ώρα στο μεγαλύτερο τμήμα της Αττικής, όπου ήδη έχουν εμφανιστεί τα πρώτα προβλήματα.

Συγκεκριμένα, προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, εξαιτίας εκτεταμένης πλημμύρας που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.

Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες η Πυροσβεστική έχει λάβει κλήσεις για πτώσεις δέντρων σε οχήματα και στο οδόστρωμα. Οι εικόνες είναι από την οδό Υμηττού στην Αργυρούπολη, όπου προκλήθηκαν ζημιές σε δύο οχήματα.

Επίσης, το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1), λίγα λεπτά πριν τις 12:00, διεκόπη η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος του 48ου χλμ. στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα (Περιοχή Μεγάρων), λόγω κατολίσθησης.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η βροχή δεν προβλέπεται να είναι ούτε της διάρκειας και κυρίως ούτε της έντασης της περασμένης Τετάρτης, αλλά οι αρχές συστήνουν την αποφυγή των μετακινήσεων στην Αττική αν δεν είναι απαραίτητες ώσπου να κοπάσουν τα φαινόμενα.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού τα φαινόμενα αναμένονται τοπικά έντονα, τα οποία κατά τόπους στη Νότια Αττική θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με το meteo, αυτή την ώρα βρέχει στις εξής περιοχές:

Κέντρο της Αθήνας

Νέος Κόσμος

Βόρεια προάστια

Φάληρο

Νίκαια

Υμηττός, Δάφνη

Ηλιούπολη

Κορυδαλλό

Πειραιά

Άγιος Κοσμάς, Ελληνικό

Παλαιό Φάληρο

Χαλάνδρι

Καλλιθέα, Χαροκόπειο

Παπάγου

Ασπρόπυργος

Πετρούπολη

Νέα Σμύρνη

Πατήσια

Μαρκόπουλο

Κηφισιά

Βάρη

Δείτε ΕΔΩ πού βρέχει τώρα στη χώρα, τι γίνεται στην Αττική.

Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες

Χάρτης του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά αποτυπώνει το πέρασμα της κακοκαιρίας και το εύρος των φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την ευρύτερη περιοχή.

Η καταιγίδα που καταγράφηκε τις πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου, όπως αποτυπώθηκε από τα δορυφορικά προϊόντα nowcasting του EUMETSAT (Rapidly Developing Thunderstorms), παρουσίασε όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανωμένου και ώριμου καταιγιδοφόρου συστήματος, με αυξημένο δυναμικό έντονων φαινομένων, γράφει ο μετεωρολόγος.

«Η καταιγίδα βρισκόταν στη φάση ωρίμανσης, με διάρκεια ζωής περίπου 45 λεπτών, ενώ η ψύξη της κορυφής είχε πλέον σταθεροποιηθεί — χαρακτηριστικό στάδιο κατά το οποίο εκδηλώνονται οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις, πιθανές χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα».

