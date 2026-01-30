search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 21:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 21:06

Άκυρο από το ΣτΕ για την έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου ταυτότητες – Ποιος ο λόγος 

30.01.2026 21:06
passport

 To Συμβούλιο της Επικρατείας, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι κατά την εξέταση στο ακροατήριο της επίμαχης υπόθεσης ανανέωσης του διαβατηρίου πολίτη (και αφού είχε ήδη εκδοθεί η απόφαση της επιτροπής Αναστολών), ο ενδιαφερόμενος πολίτης δεν εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και η αίτηση ακύρωσής του απορρίφθηκε.

Ακόμη, η ανακοίνωση αναφέρει ότι η απορριπτική απόφαση επί της κυρίας αίτησης του ενδιαφερόμενου πολίτη, δημοσιεύθηκε σήμερα, και η απόφαση αναστολής που επιτρέπει την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με βάση τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες, «έπαψε να ισχύει».

Υπενθυμίζεται ότι, στην απόφαση του τμήματος Αναστολών που κέρδισε ο πολίτης, αναφέρεται ότι υπάρχει νομολογία (απόφαση 1602/2021 Δ΄ Τμήματος ΣτΕ), η οποία αναφέρει ότι «σε περίπτωση κατά την οποία έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του δελτίου ταυτότητας (15 έτη) και μέχρι να αντικατασταθεί, αυτό θεωρείται ισχυρό». 

 Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του ΣτΕ αναφέρει τα εξής:

 «Επί αίτησης ενδιαφερομένου για την αναστολή εκτέλεσης απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση για χορήγηση διαβατηρίου, εκδόθηκε, στις 29.12.2025, η 240/2025 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με την απόφαση αυτή διατάχθηκε ως προσωρινό μέτρο και μέχρι την τελική έκβαση της κύριας δίκης, η Ελληνική Αστυνομία να λάβει υπόψη το δελτίο ταυτότητας παλαιού τύπου που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης διαβατηρίου.

Η Επιτροπή Αναστολών, για να διατάξει το μέτρο αυτό στηρίχθηκε σε παλαιότερη απόφαση (ΣτΕ 1602/2021) και στην βλάβη του ενδιαφερομένου, χωρίς να κρίνει επί της ουσίας της υπόθεσης. 30 Ιανουαρίου 2026, δημοσιεύθηκε η 64/2026 απόφαση του Δ΄ Τμήματος, με την οποία απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους η αίτηση ακυρώσεως του ενδιαφερομένου και, συνεπώς, το μέτρο που διατάχθηκε με την πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, έπαψε να ισχύει».

Διαβάστε επίσης

Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη να αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία σε ταξιδιωτικό γραφείο

Έκρηξη στη Βιολάντα: Η Περιφέρεια ήδη από το 2020 είχε διαπιστώσει παραβιάσεις στην τοποθέτηση των δεξαμενών προπανίου 

ΣτΕ: Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοση διαβατηρίων με τις παλιές ταυτότητες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
wall street 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κατρακυλά ο χρυσός και το ασήμι, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

passport
ΕΛΛΑΔΑ

Άκυρο από το ΣτΕ για την έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου ταυτότητες – Ποιος ο λόγος 

donald_trump_new789
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει… ράλι στο κέντρο της Ουάσινγκτον για τα 250ά γενέθλια της Αμερικής

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 19 χρόνια από την απώλεια του πατέρα της, Νίκου Κούρκουλου

brooklyn-Beckham
LIFESTYLE

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μαγείρεψε σπαγγέτι μπολονέζ … αλλά κάτι ξέχασε (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

siakantaris_3001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Σιακαντάρης: Η μεταγραφή έκπληξη του Αλέξη Τσίπρα - Στροφή στο Κέντρο και ρωγμή στο αντισύριζα μέτωπο (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 21:25
wall street 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κατρακυλά ο χρυσός και το ασήμι, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

passport
ΕΛΛΑΔΑ

Άκυρο από το ΣτΕ για την έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου ταυτότητες – Ποιος ο λόγος 

donald_trump_new789
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει… ράλι στο κέντρο της Ουάσινγκτον για τα 250ά γενέθλια της Αμερικής

1 / 3