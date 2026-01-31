«Βιολάντα»: Για φήμες και αβάσιμες ερμηνείες, μιλά η εταιρία σε σημερινή της ανακοίνωση

«Σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων της που χάθηκαν και στην αλήθεια» ζητά με σημερινή της ανακοίνωση η «Βιολάντα», πέντε μέρες μετά τη φονική έκρηξη και τη φωτιά που προκάλεσε τον φριχτό θάνατο πέντε εργαζομένων.

Η μπισκοτοποιία, που δεν αφιερώνει ούτε μία λέξη για όσα έχουν «δει» το φως της δημοσιότητας, κάνει λόγο για «διακίνηση φημών και αβάσιμων ερμηνειών» που «διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο», αναφέροντας πως «σε στιγμές πενθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια».

«Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα» αναφέρει.

«Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια» σημειώνεται.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται: «Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες.

Όπως έχουμε δηλώσει, από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο, και απαιτείται η εις βάθος διερεύνησή του, η οποία εξελίσσεται και στην οποία συμπράττουμε με κάθε τρόπο. Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια».

Κινητοποιήσεις σε Σύνταγμα, Πάτρα και Βόλο για τον θάνατο των εργαζομένων

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Πάτρας για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την πλατεία Γεωργίου, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12:00 το μεσημέρι.

Στη διαμαρτυρία συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι και σωματεία εργαζομένων, εκφράζοντας την οργή και τη θλίψη τους για το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα.

Οι συγκεντρωμένοι απαίτησαν να αποδοθούν ευθύνες και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Σε συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας κάλεσαν εργατικά σωματεία του Βόλου, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, στις 6:30 το απόγευμα.

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης καταγγέλλουν ότι δεν πρόκειται για «κακιά στιγμή», αλλά για ακόμη ένα έγκλημα που συνδέεται άμεσα με την εργοδοτική ασυδοσία και την έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Κινητοποίηση ενάντια στο εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα διοργανώνουν πρωτοβάθμια σωματεία και εργατικές συλλογικότητες στην Αθήνα τη Δευτέρα 2/2 στις 7.00 μ.μ., στο Σύνταγμα

Σε σχετικό κάλεσμά τους αναφέρουν πως «τα εργοδοτικά εγκλήματα δεν είναι “ατυχήματα” και καλούν σε αγώνα ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία και τις συνθήκες σύγχρονης σκλαβιάς στους χώρους εργασίας», τονίζοντας «Όχι άλλες θυσίες στο βωμό των κερδών τους!»

Το κάλεσμα

Ο θάνατος των πέντε εργατριών στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα δεν ήταν τυχαίο γεγονός. Αποτελεί ένα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα, αποτέλεσμα της συστηματικής απαξίωσης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Το έγκλημα αυτό ήταν προδιαγεγραμμένο. Οι εργαζόμενοι/ες του εργοστασίου καταγγέλλουν ότι υπήρχε εδώ και καιρό οσμή διαρροής αερίου, ενώ και το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων είχε ζητήσει επανειλημμένα ελέγχους για τα μέτρα ασφαλείας.

Δεν πρόκειται για μια «κακή στιγμή» ή ένα τυχαίο γεγονός. Είναι το αποτέλεσμα της διαρκούς εντατικοποίησης της εργασίας, της αύξησης των ωρών δουλειάς και της απουσίας ή πλήρους υποβάθμισης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στο όνομα του κόστους και της κερδοφορίας.

Είναι το αποτέλεσμα των αντεργατικών πολιτικών που, ιδιαίτερα μετά το 2010, μετατρέπουν τους εργαζόμενους σε αναλώσιμους. Οι νόμοι Χατζηδακη – Γεωργιάδη – Κεραμέως πετσόκοψαν τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, στοχεύοντας την δυνατότητα οργάνωσης και αντίστασης των εργαζομένων μέσα στους ίδους τους χώρους εργασίας τους και προετοιμάζοντας το έδαφος για την επίθεση σε βασικά εργασικά δικαιώματα, αναφέρουν στο κάλεσμά τους.

Απαιτούμε:

– Καμία συγκάλυψη, να αποδοθούν ευθύνες για το εργοδοτικό έγκλημα.

– Άμεσα και ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, με έλεγχο και εποπτεία από τα συνδικάτα.

– Διασφάλιση των δικαιωμάτων και της εργασιακής αξιοπρέπειας των εργαζομένων της Βιολάντα, απέναντι στην αβεβαιότητα και τον φόβο για την επόμενη μέρα.

– Δουλειά με δικαιώματα, όχι στη σύγχρονη σκλαβιά.

– Τέλος στην εργοδοτική ασυλία.

Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι με αγώνα, συλλογική δράση και κινητοποιήσεις να επιβάλλουν μέτρα προστασίας, να πούμε όχι στην εντατικοποίηση και στις συνθήκες μεσαίωνα στους χώρους δουλειάς.

Όλες και όλοι στην κινητοποίηση ενάντια στο εργοδοτικό έγκλημα

Δευτέρα 2/2/2026, στις 7.00 μ.μ., στο Σύνταγμα

