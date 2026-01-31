search
31.01.2026 17:04

Θεσσαλονίκη: Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων και πάνω από 11 κιλών καπνού – Συνελήφθη ένα άτομο

Μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων και καπνού εντόπισαν άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, προχωρώντας στη σύλληψη ενός άνδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση παραβάσεων του εθνικού τελωνειακού κώδικα. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ημεδαπός άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Γραφείου Ασφαλείας τη στιγμή που επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, στην οποία μόλις είχε τοποθετήσει 110 πακέτα τσιγάρων -δηλαδή 2.200 τεμάχια τσιγάρα- και 11 συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους 550 γραμμαρίων.

Τα προϊόντα κατασχέθηκαν, καθώς δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και δεν είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι φόροι και δασμοί.

Ακολούθησαν έρευνες σε οικία του συλληφθέντα, αλλά και σε αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα», όπου οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν συνολικά 4.950 πακέτα τσιγάρων, δηλαδή 99.000 τεμάχια, καθώς και 213 συσκευασίες καπνού βάρους άνω των 10,5 κιλών.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε, καθώς και το ποσό των 210 ευρώ που βρέθηκε στην κατοχή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

