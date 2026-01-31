search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 22:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.01.2026 22:42

Κακοκαιρία: Σε 5 περιοχές ήχησε το 112, έρχεται σε δύο φάσεις στην Αττική – Ποιες ώρες θα «χτυπήσει» (Video)

31.01.2026 22:42
kakokairia

Ο καιρός επιδεινώνεται αισθητά τις επόμενες ώρες, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν εκδώσει προειδοποίηση «Red Code», καθώς αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Λίγο μετά τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026», αναφέρει η ειδοποίηση.

Από τα μεσάνυχτα θα αρχίσει να επηρεάζεται η Δυτική Ελλάδα και μέχρι τα ξημερώματα θα εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά. Ο μετεωρολόγος είπε πως σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία αλλά και Κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα.

Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία στην Αττική

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική θα λάβει χώρα από τις 6:00 μέχρι τις 10:00 την Κυριακή. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες «περίπου σε τάξη μεγέθους όπως αυτές που είχαμε πριν 8-10 μέρες». Το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας θα είναι έντονο, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, ωστόσο δεν θα έχει διάρκεια.

Η δεύτερη φάση θα είναι από το απόγευμα προς το βράδυ. Ο μετεωρολόγος είπε πως χρειάζεται προσοχή στα νότια της Αττικής αλλά και στο κέντρο της πόλης. Το μέτωπο εκτός από τις προαναφερόμενες περιοχές, θα επηρεάσει τόσο τα δυτικά όσο και τα βόρεια του Λεκανοπεδίου.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ένταση με την αστυνομία και προσαγωγές σε αντιεξουσιαστική συγκέντρωση ενάντια σε εθνικιστική διαδήλωση για την επέτειο των Ιμίων (Video)

«Κόκκινος συναγερμός» για την κακοκαιρία που θα πλήξει από τα ξημερώματα τη χώρα – Ισχυρές βροχές με «μεγάλη διάρκεια» προβλέπει η ΕΜΥ

Θεσσαλονίκη: Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων και πάνω από 11 κιλών καπνού – Συνελήφθη ένα άτομο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε 5 περιοχές ήχησε το 112, έρχεται σε δύο φάσεις στην Αττική – Ποιες ώρες θα «χτυπήσει» (Video)

DANIA-11
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: «Τραμπ, ζήτα συγγνώμη» – Τεράστια διαδήλωση στην Κοπεγχάγη ενάντια στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου

antetokounmpo-bucks-pacers
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτοί είναι οι 6 «μνηστήρες» της υπογραφής του Greek Freak

epeisodia11
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένταση με την αστυνομία και προσαγωγές σε αντιεξουσιαστική συγκέντρωση ενάντια σε εθνικιστική διαδήλωση για την επέτειο των Ιμίων (Video)

koutsoumpas_0412_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Επανεκλέχθηκε ο Κουτσούμπας στη θέση του γενικού γραμματέα της ΚΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

GRAMMES_TRENO_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κεραμεικός: Χειροπέδες σε γνωστό μπασκετμπολίστα - Οδηγούσε μεθυσμένος πάνω στις γραμμές του τρένου επί 300 μέτρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 22:51
kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε 5 περιοχές ήχησε το 112, έρχεται σε δύο φάσεις στην Αττική – Ποιες ώρες θα «χτυπήσει» (Video)

DANIA-11
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: «Τραμπ, ζήτα συγγνώμη» – Τεράστια διαδήλωση στην Κοπεγχάγη ενάντια στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου

antetokounmpo-bucks-pacers
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτοί είναι οι 6 «μνηστήρες» της υπογραφής του Greek Freak

1 / 3