Κακοκαιρία: Σε 5 περιοχές ήχησε το 112, έρχεται σε δύο φάσεις στην Αττική – Ποιες ώρες θα «χτυπήσει» (Video)

Ο καιρός επιδεινώνεται αισθητά τις επόμενες ώρες, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν εκδώσει προειδοποίηση «Red Code», καθώς αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Λίγο μετά τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026», αναφέρει η ειδοποίηση.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες #Αχαΐας #Ηλείας #Ζακύνθου & #Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Από τα μεσάνυχτα θα αρχίσει να επηρεάζεται η Δυτική Ελλάδα και μέχρι τα ξημερώματα θα εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά. Ο μετεωρολόγος είπε πως σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία αλλά και Κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα.

Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία στην Αττική

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική θα λάβει χώρα από τις 6:00 μέχρι τις 10:00 την Κυριακή. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες «περίπου σε τάξη μεγέθους όπως αυτές που είχαμε πριν 8-10 μέρες». Το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας θα είναι έντονο, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, ωστόσο δεν θα έχει διάρκεια.

Η δεύτερη φάση θα είναι από το απόγευμα προς το βράδυ. Ο μετεωρολόγος είπε πως χρειάζεται προσοχή στα νότια της Αττικής αλλά και στο κέντρο της πόλης. Το μέτωπο εκτός από τις προαναφερόμενες περιοχές, θα επηρεάσει τόσο τα δυτικά όσο και τα βόρεια του Λεκανοπεδίου.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ένταση με την αστυνομία και προσαγωγές σε αντιεξουσιαστική συγκέντρωση ενάντια σε εθνικιστική διαδήλωση για την επέτειο των Ιμίων (Video)

«Κόκκινος συναγερμός» για την κακοκαιρία που θα πλήξει από τα ξημερώματα τη χώρα – Ισχυρές βροχές με «μεγάλη διάρκεια» προβλέπει η ΕΜΥ

Θεσσαλονίκη: Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων και πάνω από 11 κιλών καπνού – Συνελήφθη ένα άτομο