Το ατύχημα του Νοεμβρίου και τα κενά στους ελέγχους πριν από την έκρηξη στη Βιολάντα

Νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη λειτουργία του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα δείχνουν ότι η φονική έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, δεν προέκυψε σε ένα «ουδέτερο» περιβάλλον, αλλά σε έναν χώρο όπου είχαν ήδη καταγραφεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά πλέον ένα εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, λίγους μήνες πριν από τη φονική έκρηξη και φωτιά και το οποίο είχε οδηγήσει σε έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τότε μια εργαζόμενη τραυματίστηκε σοβαρά σε μηχάνημα παραγωγής, με αποτέλεσμα να χάσει το ένα της δάχτυλο. Το περιστατικό δηλώθηκε ως εργατικό ατύχημα και προκάλεσε την αυτοψία της Επιθεώρησης Εργασίας στις εγκαταστάσεις. Κατά τον έλεγχο καταγράφηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις που αφορούσαν βασικά μέτρα προστασίας, όπως εμπόδια σε διόδους διαφυγής, ελλείψεις σε προστατευτικά μηχανημάτων και ζητήματα που σχετίζονταν με την καθημερινή ασφάλεια των εργαζομένων. Παράλληλα, ελέγχθηκε η ύπαρξη και η ισχύς των πιστοποιητικών πυρασφάλειας.

Το ατύχημα εκείνο επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο, καθώς αναδεικνύει ότι ήδη πριν από την έκρηξη υπήρχαν καταγεγραμμένες αδυναμίες στην οργάνωση της ασφάλειας μέσα στο εργοστάσιο. Εργαζόμενοι και συνδικαλιστικοί φορείς επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο συμβάν θα έπρεπε να είχε οδηγήσει σε πιο εκτεταμένους ελέγχους και συνολική επανεξέταση των συνθηκών λειτουργίας.

Τέσσερις έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025

Συνολικά, μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας. Οι τρεις έγιναν κατά τη θερινή περίοδο και επικεντρώθηκαν κυρίως σε θέματα που είχαν να κάνουν με τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων όπως τα διαλείμματα, η παροχή νερού και τα ωράρια εργασίας σε υψηλές θερμοκρασίες. Ο τέταρτος ήταν αυτός που ακολούθησε το εργατικό ατύχημα του Νοεμβρίου. Ωστόσο, οι αρμοδιότητες της Αρχής περιορίζονται στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και δεν επεκτείνονται σε τεχνικά ζητήματα εγκαταστάσεων ή στον έλεγχο του δικτύου καυσίμου.

Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά το πόρισμα της Πυροσβεστικής, το οποίο κατέληξε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από πολύμηνη διαρροή προπανίου από υπόγειες σωληνώσεις. Το αέριο μετακινήθηκε μέσα στο έδαφος και συσσωρεύτηκε σε κλειστό χώρο του κτιρίου, όπου ένας σπινθήρας προκάλεσε την ανάφλεξη. Οι δύο δεξαμενές προπανίου τροφοδοτούσαν τους φούρνους μέσω υπεδάφιου δικτύου, στο οποίο εντοπίστηκαν ενδείξεις μακρόχρονης διαρροής.

Μαρτυρίες εργαζομένων αναφέρουν ότι τις ημέρες πριν από την έκρηξη υπήρχε έντονη μυρωδιά υγραερίου στους χώρους, χωρίς όμως να ληφθούν μέτρα όπως διακοπή λειτουργίας ή εκκένωση. Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων κάνει λόγο για ένα περιβάλλον όπου οι καταγγελίες δεν προχωρούσαν εύκολα και οι συνδικαλιστικές παρεμβάσεις συναντούσαν εμπόδια από την ιδιοκτησία του εργοστασίου, ενώ παραμένουν ερωτήματα για το αν λειτουργούσε στην πράξη επιτροπή υγείας και ασφάλειας, όπως προβλέπει η νομοθεσία στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το εργατικό ατύχημα του Νοεμβρίου δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως μία ακόμη ένδειξη ότι στο εργοστάσιο υπήρχαν διαπιστωμένα προβλήματα ασφάλειας πριν από την τραγωδία. Και μαζί με τις καταγγελίες για τη διαρροή αερίου και τα κενά στους ελέγχους, ενισχύει το βασικό ερώτημα που παραμένει ανοιχτό για το εάν η καταστροφή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

