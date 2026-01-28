Πεθαίνοντας για την επιβίωση: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων και γιατί χειροτερεύει η κατάσταση στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η τραγωδία στα Τρίκαλα, με πέντε εργάτριες νεκρές σε χώρο εργασίας, δεν ήταν ένα «ακραίο» ή μεμονωμένο περιστατικό. Ήταν ο πιο ωμός κρίκος σε μια αλυσίδα που μακραίνει επικίνδυνα. Το 2025 καταγράφηκε ως μία από τις πιο αιματηρές χρονιές για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, με τους νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα να ξεπερνούν τους 200, αριθμός που προκαλεί σοκ και τοποθετεί τη χώρα σταθερά στην κόκκινη ζώνη της Ευρώπης σε όρους ασφάλειας εργασίας.
Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι που πήγαν στη δουλειά τους για να επιβιώσουν – και δεν γύρισαν ποτέ.
Σύμφωνα με συγκλίνουσες καταγραφές συνδικαλιστικών οργανώσεων, ανεξάρτητων ερευνητικών ομάδων και δημοσιογραφικών ερευνών, το 2025 ξεπέρασε το όριο των 200 νεκρών εργαζομένων, με περισσότερα από 14.000 συνολικά εργατικά ατυχήματα, εκ των οποίων εκατοντάδες σοβαρά.
Πρόκειται για έναν αριθμό που αντιστοιχεί πρακτικά σε έναν νεκρό εργαζόμενο κάθε δύο ημέρες, σε μια χώρα που επισήμως δηλώνει ότι έχει υιοθετήσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο πρόληψης και προστασίας.
Η τραγωδία στα Τρίκαλα δεν ήρθε να «ανατρέψει» τα δεδομένα. Ήρθε να τα επιβεβαιώσει.
Η πορεία των εργατικών ατυχημάτων την τελευταία εξαετία δείχνει μια ανησυχητική καμπύλη:
Η σύγκριση δείχνει ότι δεν πρόκειται για «κακή χρονιά», αλλά για συσσωρευμένο αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, ελλιπών ελέγχων και κανονικοποίησης της επισφάλειας.
Οι περισσότεροι θάνατοι συγκεντρώνονται σταθερά σε συγκεκριμένους κλάδους:
Η τραγωδία στα Τρίκαλα εντάσσεται ακριβώς σε αυτό το μοτίβο: Παραγωγή με πίεση, ανεπαρκή πρόληψη και εργαζόμενους εκτεθειμένους στον κίνδυνο.
Τα περισσότερα εργατικά δυστυχήματα δεν είναι ατυχήματα με την αυστηρή έννοια. Είναι προβλέψιμα και αποτρέψιμα. Οι βασικές αιτίες επαναλαμβάνονται:
Σε πολλές περιπτώσεις, τα πρόστιμα θεωρούνται «κόστος λειτουργίας» και όχι πραγματικό αντικίνητρο.
Παρά τη βελτίωση δεικτών σε άλλους τομείς, η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Η διαφορά δεν εξηγείται από «βαριά οικονομία», αλλά από:
Όσο η εργασία αντιμετωπίζεται ως αναλώσιμος πόρος και όχι ως ανθρώπινη ζωή, η μαύρη λίστα θα μεγαλώνει.
Η τραγωδία στα Τρίκαλα δεν είναι απλώς ένα ακόμα δελτίο ειδήσεων. Είναι σύμπτωμα ενός μοντέλου που σκοτώνει σιωπηλά, μέχρι να έρθει μια έκρηξη, μια κατάρρευση, ένας θάνατος που δεν μπορεί πια να αγνοηθεί.
Το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει το επόμενο εργατικό δυστύχημα.
Το ερώτημα είναι πόσους νεκρούς ακόμη θα μετρήσουμε μέχρι να πάψει να θεωρείται «αναπόφευκτο».
