Πεθαίνοντας για την επιβίωση: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων και γιατί χειροτερεύει η κατάσταση στην Ελλάδα

Η τραγωδία στα Τρίκαλα, με πέντε εργάτριες νεκρές σε χώρο εργασίας, δεν ήταν ένα «ακραίο» ή μεμονωμένο περιστατικό. Ήταν ο πιο ωμός κρίκος σε μια αλυσίδα που μακραίνει επικίνδυνα. Το 2025 καταγράφηκε ως μία από τις πιο αιματηρές χρονιές για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, με τους νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα να ξεπερνούν τους 200, αριθμός που προκαλεί σοκ και τοποθετεί τη χώρα σταθερά στην κόκκινη ζώνη της Ευρώπης σε όρους ασφάλειας εργασίας.

Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι που πήγαν στη δουλειά τους για να επιβιώσουν – και δεν γύρισαν ποτέ.

Το 2025: Μία χρονιά – ορόσημο θανάτων

Σύμφωνα με συγκλίνουσες καταγραφές συνδικαλιστικών οργανώσεων, ανεξάρτητων ερευνητικών ομάδων και δημοσιογραφικών ερευνών, το 2025 ξεπέρασε το όριο των 200 νεκρών εργαζομένων, με περισσότερα από 14.000 συνολικά εργατικά ατυχήματα, εκ των οποίων εκατοντάδες σοβαρά.

Πρόκειται για έναν αριθμό που αντιστοιχεί πρακτικά σε έναν νεκρό εργαζόμενο κάθε δύο ημέρες, σε μια χώρα που επισήμως δηλώνει ότι έχει υιοθετήσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο πρόληψης και προστασίας.

Η τραγωδία στα Τρίκαλα δεν ήρθε να «ανατρέψει» τα δεδομένα. Ήρθε να τα επιβεβαιώσει.

Πώς φτάσαμε εδώ: Η σύγκριση 2019–2024

Η πορεία των εργατικών ατυχημάτων την τελευταία εξαετία δείχνει μια ανησυχητική καμπύλη:

2019: Περίπου 40–45 καταγεγραμμένοι νεκροί (επίσημα στοιχεία, με ισχυρές ενδείξεις υποκαταγραφής).

Περίπου 40–45 καταγεγραμμένοι νεκροί (επίσημα στοιχεία, με ισχυρές ενδείξεις υποκαταγραφής). 2020: Μείωση λόγω lockdown και περιορισμού δραστηριοτήτων, όχι λόγω βελτίωσης συνθηκών.

Μείωση λόγω lockdown και περιορισμού δραστηριοτήτων, όχι λόγω βελτίωσης συνθηκών. 2021–2022: Σταδιακή αύξηση, με επιστροφή της οικοδομής, του τουρισμού και της βαριάς εργασίας χωρίς επαρκείς ελέγχους.

Σταδιακή αύξηση, με επιστροφή της οικοδομής, του τουρισμού και της βαριάς εργασίας χωρίς επαρκείς ελέγχους. 2023: Αισθητή άνοδος των θανατηφόρων περιστατικών, παρά τη σχετική σταθεροποίηση του συνολικού αριθμού ατυχημάτων.

Αισθητή άνοδος των θανατηφόρων περιστατικών, παρά τη σχετική σταθεροποίηση του συνολικού αριθμού ατυχημάτων. 2024: Περαιτέρω αύξηση των νεκρών, με σαφή ένδειξη ότι τα ατυχήματα γίνονται πιο σοβαρά και πιο θανατηφόρα.

Περαιτέρω αύξηση των νεκρών, με σαφή ένδειξη ότι τα ατυχήματα γίνονται πιο σοβαρά και πιο θανατηφόρα. 2025: Εκρηκτική επιδείνωση – πάνω από 200 νεκροί.

Η σύγκριση δείχνει ότι δεν πρόκειται για «κακή χρονιά», αλλά για συσσωρευμένο αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, ελλιπών ελέγχων και κανονικοποίησης της επισφάλειας.

Οι τομείς υψηλού κινδύνου: Εκεί που η δουλειά σκοτώνει

Οι περισσότεροι θάνατοι συγκεντρώνονται σταθερά σε συγκεκριμένους κλάδους:

Κατασκευές και οικοδομή: Πτώσεις από ύψος, καταρρεύσεις, ανεπαρκή μέτρα ατομικής προστασίας.

Πτώσεις από ύψος, καταρρεύσεις, ανεπαρκή μέτρα ατομικής προστασίας. Αγροτικός τομέας: Τρακτέρ, βαριά μηχανήματα, έλλειψη εκπαίδευσης και ηλικιωμένο εργατικό δυναμικό.

Τρακτέρ, βαριά μηχανήματα, έλλειψη εκπαίδευσης και ηλικιωμένο εργατικό δυναμικό. Βιομηχανία και μεταποίηση: Εκρήξεις, μηχανικά ατυχήματα, ανεπαρκής συντήρηση.

Εκρήξεις, μηχανικά ατυχήματα, ανεπαρκής συντήρηση. Μεταφορές και logistics: Τροχαία εν ώρα εργασίας, εξαντλητικά ωράρια.

Τροχαία εν ώρα εργασίας, εξαντλητικά ωράρια. Τουρισμός και επισιτισμός: Λιγότερο θανατηφόρα, αλλά με αυξημένους σοβαρούς τραυματισμούς λόγω εντατικοποίησης.

Η τραγωδία στα Τρίκαλα εντάσσεται ακριβώς σε αυτό το μοτίβο: Παραγωγή με πίεση, ανεπαρκή πρόληψη και εργαζόμενους εκτεθειμένους στον κίνδυνο.

Οι συνηθισμένες αιτίες: Τίποτα «απρόβλεπτο»

Τα περισσότερα εργατικά δυστυχήματα δεν είναι ατυχήματα με την αυστηρή έννοια. Είναι προβλέψιμα και αποτρέψιμα. Οι βασικές αιτίες επαναλαμβάνονται:

Ελλιπής ή ανύπαρκτη εκπαίδευση προσωπικού

Μη χρήση ή μη παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας

Εντατικοποίηση της εργασίας και εξαντλητικά ωράρια

Υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών

Ατιμωρησία και καθυστερήσεις στη διερεύνηση ευθυνών

Σε πολλές περιπτώσεις, τα πρόστιμα θεωρούνται «κόστος λειτουργίας» και όχι πραγματικό αντικίνητρο.

Γιατί η Ελλάδα παραμένει στην κόκκινη ζώνη

Παρά τη βελτίωση δεικτών σε άλλους τομείς, η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Η διαφορά δεν εξηγείται από «βαριά οικονομία», αλλά από:

αδύναμους ελέγχους,

διάσπαση αρμοδιοτήτων,

χαμηλή πιθανότητα πραγματικής λογοδοσίας.

Όσο η εργασία αντιμετωπίζεται ως αναλώσιμος πόρος και όχι ως ανθρώπινη ζωή, η μαύρη λίστα θα μεγαλώνει.

Η τραγωδία στα Τρίκαλα δεν είναι απλώς ένα ακόμα δελτίο ειδήσεων. Είναι σύμπτωμα ενός μοντέλου που σκοτώνει σιωπηλά, μέχρι να έρθει μια έκρηξη, μια κατάρρευση, ένας θάνατος που δεν μπορεί πια να αγνοηθεί.

Το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει το επόμενο εργατικό δυστύχημα.

Το ερώτημα είναι πόσους νεκρούς ακόμη θα μετρήσουμε μέχρι να πάψει να θεωρείται «αναπόφευκτο».

