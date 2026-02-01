search
01.02.2026
01.02.2026 11:53

Χανιά: Μέθυσε και έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε νυχτερινό κέντρο

01.02.2026 11:53
nosokomeio_hania

Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε ένας άνδρας στις 5 τα ξημερώματα στα Χανιά, καθώς φέρεται να τραυματίστηκε μετά από πτώση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο άνδρας φέρεται να διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο των Χανίων, όπου είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και την ώρα της αποχώρησής του φέρεται να ζαλίστηκε, να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε από ύψος σχεδόν 5 μέτρων.

Στο σημείο για παροχή βοήθειας κλήθηκε τόσο η Πυροσβεστική όσο και το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

