search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 12:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2026 10:57

Βόλος: Νεαροί πέταξαν και ποδοπάτησαν προϊόντα «Βιολάντα» σε σούπερ μάρκετ (Video)

01.02.2026 10:57
violanta_super_market

Παρέμβαση για το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα πραγματοποίησε, χθες Σάββατο, ομάδα νεαρών σε κεντρικό σούπερ μάρκετ του Βόλου.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, πέντε μέρες μετά τη φονική έκρηξη και τον φριχτό θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών, νεαροί εισέβαλαν στον χώρο, πέταξαν τρικάκια, φώναξαν συνθήματα και πέταξαν από τα ράφια μπισκότα «Βιολάντα», τα οποία ποδοπάτησαν.

Αποχώρησαν λίγο αργότερα, ενώ σύμφωνα με περίοικους ακολούθησε κυνηγητό με δυνάμεις της Αστυνομίας στους γύρω δρόμους της οδού 2ας Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να γίνει προσαγωγή ή σύλληψη.

Το βίντεο δημοσιοποίησε ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Βόλου Ενάντια στην Καύση των Σκουπιδιών, ο οποίος κάνει λόγο για «δολοφονική καπιταλιστική ανάπτυξη» και συνδέει την παρέμβαση με τις συνθήκες εργασίας στη Βιολάντα.

Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στον Άγιο Νικόλαο και πορεία στην οδό Ερμού, έπειτα από κάλεσμα της Συνέλευσης για την κοινωνική και ταξική ανασυγκρότηση.

Διαβάστε επίσης:

Σε πλήρη εξέλιξη η σφοδρή κακοκαιρία – Κόκκινος συναγερμός σε επτά περιοχές και κατολισθήσεις στη Μεσσηνία (Video)

Εργοστάσιο Βιολάντα: «Σου μυρίζει κάτι σαν υγραέριο;» – Ο αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

Το ατύχημα του Νοεμβρίου και τα κενά στους ελέγχους πριν από την έκρηξη στη Βιολάντα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iaponia hioni (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Σφοδρή χιονόπτωση παραλύει βόρεια και δυτικά τμήματα της χώρας με τείχη χιονιού μέχρι και 2,7 μέτρα (Video)

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στο βόρειο Αιγαίο – «Προσοχή στις μετακινήσεις μέχρι αύριο το πρωί»

asthenoforo_tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τραγωδία στην Αττάλεια – Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

kae panathinaikos toumpa (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τροχαίο στη Ρουμανία: Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός άφησε λουλούδια στην Τούμπα για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

antetokounmpo-bucks-pacers
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτοί είναι οι 6 «μνηστήρες» της υπογραφής του Greek Freak

akinita_0809_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε σταυροδρόμι η αγορά ακινήτων: Διπλάσιες οι διαθέσιμες κατοικίες από τον αριθμό των ενεργών αγοραστών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 12:33
iaponia hioni (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Σφοδρή χιονόπτωση παραλύει βόρεια και δυτικά τμήματα της χώρας με τείχη χιονιού μέχρι και 2,7 μέτρα (Video)

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στο βόρειο Αιγαίο – «Προσοχή στις μετακινήσεις μέχρι αύριο το πρωί»

asthenoforo_tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τραγωδία στην Αττάλεια – Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο

1 / 3