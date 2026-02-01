Βόλος: Νεαροί πέταξαν και ποδοπάτησαν προϊόντα «Βιολάντα» σε σούπερ μάρκετ (Video)

Παρέμβαση για το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα πραγματοποίησε, χθες Σάββατο, ομάδα νεαρών σε κεντρικό σούπερ μάρκετ του Βόλου.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, πέντε μέρες μετά τη φονική έκρηξη και τον φριχτό θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών, νεαροί εισέβαλαν στον χώρο, πέταξαν τρικάκια, φώναξαν συνθήματα και πέταξαν από τα ράφια μπισκότα «Βιολάντα», τα οποία ποδοπάτησαν.

Αποχώρησαν λίγο αργότερα, ενώ σύμφωνα με περίοικους ακολούθησε κυνηγητό με δυνάμεις της Αστυνομίας στους γύρω δρόμους της οδού 2ας Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να γίνει προσαγωγή ή σύλληψη.

Το βίντεο δημοσιοποίησε ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Βόλου Ενάντια στην Καύση των Σκουπιδιών, ο οποίος κάνει λόγο για «δολοφονική καπιταλιστική ανάπτυξη» και συνδέει την παρέμβαση με τις συνθήκες εργασίας στη Βιολάντα.

Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στον Άγιο Νικόλαο και πορεία στην οδό Ερμού, έπειτα από κάλεσμα της Συνέλευσης για την κοινωνική και ταξική ανασυγκρότηση.

