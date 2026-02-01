Σοβαρά επεισόδια μεταξύ «άγνωστων οπαδών» και αστυνομίας μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΛ στον Βόλο – 16 προσαγωγές (Video)

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, μετά τη λήξη του αγώνα του ΝΠΣ Βόλος με την ΑΕΛ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες αστυνομικές πηγές που μίλησαν στο onlarissa.gr, ομάδα περίπου 100 ατόμων «χωρίς διακριτικά» που να παραπέμπουν σε κάποιο αθλητικό σωματείο, αλλά προπαντός χωρίς να έχουν εξέλθει από το Στάδιο (προφανώς δεν ήταν φίλαθλοι της ΑΕΛ), προσέγγισαν το σημείο, έβαλαν φωτιά σε έναν κάδο και άρχισαν να επιτίθενται στις υφιστάμενες αστυνομικές δυνάμεις πετώντας μεταξύ άλλων πέτρες και σιδερόβεργες.

Η διμοιρία των ΜΑΤ κατάφερε να τους απωθήσει, ενώ έγιναν συνολικά 16 προσαγωγές ατόμων, κατά πληροφορίες, κανείς τους Λαρισαίος.

Παράλληλα, όπως κατέγραψε το onlarissa.gr, είχαμε ένα αυτοκίνητο Λαρισαίου φιλάθλου να τυλίγεται στις φλόγες, αλλά και άλλα οχήματα με τρυπημένα ελαστικά.

