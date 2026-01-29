search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 13:24
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

29.01.2026 12:09

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου: Ο Σάκης Αρναούτογλου περιγράφει την εμπειρία της παρασκευής του

Στη μονάδα Αυγοτάραχου Στέφος στο Μεσολόγγι βρέθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

Σκοπός της επισκέψής τους, όπως τονίζει ο ίδιος, ήταν να ενημερωθεί για τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι ασχολούνται με αυτό το μοναδικό ΠΟΠ προϊόν και να τις μεταφέρει στο ευρωκοινοβούλιο.

Ο Σάκης Αρναούτογλου χαρακτηρίζει το αυγοτάραχο Μεσολογγίου «χρυσάφι» και τονίζει ότι κάθε φέτα του είναι ένα γευστικό ταξίδι, το οποίο περικλείει το θαλασσινό ιώδιο της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, το ζεστό του ελληνικού ήλιου και την αφοσίωση των ανθρώπων που δίνουν την αγάπη τους.

«Στη μονάδα Αυγοτάραχου Στέφος, είδα πώς το αυγοτάραχο Μεσολογγίου ΠΟΠ γίνεται γευστικός πρεσβευτής της Ελλάδας στον κόσμο. Η παράδοση συναντά την ποιότητα και την εξωστρέφεια. Στηρίζουμε την ποιοτική Ελληνική παραγωγή και την εξαγωγική της δυναμική», αναφέρει στην ανάρτησή του ο ευρωβουλευτής.

