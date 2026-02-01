Σε κλίμα οδύνης το τρισάγιο στη μνήμη του Άλκη

Τη μνήμη του Άλκη Καμπανού τίμησαν σήμερα οι γονείς του, η οικογένεια του Άρη και πλήθος απλού κόσμου, με την τέλεση τρισάγιου στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, όπου πριν από τέσσερα χρόνια έχασε τη ζωή του, σε ηλικία 19 ετών.

Στο τρισάγιο παραβρέθηκε το προεδρείο του ΑΣ Άρης, εκπρόσωποι των τμημάτων του «κιτρινόμαυρου» Ερασιτέχνη, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, όπως και ο πρόεδρος του μπασκετικού Άρη, Χάρης Παπαγεωργίου, με μέλη της διοίκησης και στελέχη της ΚΑΕ, αντιπροσωπεία της ΠΑΕ, παρόντος και του προπονητή της ποδοσφαιρικής ομάδας, Μανόλο Χιμένεθ.

«Πρώτη του Φλεβάρη μού είπαν δεν είσαι εδώ…» – Το σπαρακτικό ποίημα της μητέρας του και το μήνυμα του πατέρα του

Η μητέρα του, Μελίνα Κακουλίδου, έγραψε ένα ποίημα που συγκλονίζει:

«Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης είναι εδώ… Πώς να από λησμονήσω αυτό που είναι ζωή. Κομμάτι από μένα σώμα μου και ψυχή… Γιατί να μην αρχίζει ο Φλεβάρης απ’ τις δυο και πρώτη του Φλεβάρη μου είπαν δεν είσαι εδώ… Κι αν η σιωπή πονάει, εγώ θα σου μιλώ. Του πόνου σου να πάρω, όλο το μερικό… Σένα σε λένε Άλκη και πάντα θα είσαι εδώ, Και εγώ η Μελίνα η μάνα πρέπει να ζω για δυο… 1 Φεβρουαρίου 2026».

«Αυτές οι δύσκολες στιγμές πρέπει να μας ενώνουν»

«Πέρασαν τέσσερα χρόνια στα οποία εγώ και η σύζυγος μου έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό τον πόνο», σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πατέρας του Αριστείδης.

«Όπως είπε με πολύ εύσχημο τρόπο έξω από τα δικαστήρια (σ.σ. η σύζυγός του), τα ισόβια σε αυτή την υπόθεση τα έχουμε υποστεί εμείς», πρόσθεσε.

«Αυτή η επέτειος των τεσσάρων χρόνων, έτυχε με την άσχημη συγκυρία του δυστυχήματος με τα επτά παιδιά, τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν με τόσο άσχημο τρόπο τη ζωή τους, στο δυστύχημα της Ρουμανίας. Κάτι συμβαίνει, το οποίο πρέπει να το διορθώσουμε. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, πρέπει να υπάρξουν και στιγμές περισυλλογής, περίσκεψης κι όχι στιγμές κριτικής, επικριτικές στιγμές. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει, τι φταίει και να το διορθώσουμε, για να βελτιώσουμε τις καταστάσεις και στο ποδόσφαιρό μας και στην ίδια μας τη χώρα» εξήγησε.

«Αυτές οι δύσκολες στιγμές πρέπει να μας ενώνουν. Δεν πρέπει να μας χωρίζουν τα ονόματα, οι ομάδες. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα άσχημα γεγονότα. Πήγαμε με τη σύζυγό μου, ανάψαμε ένα κεράκι στη μνήμη αυτών των παιδιών, αφήσαμε λουλούδια για να δείξουμε και με την πράξη μας ότι δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, είτε κάποιος είναι Άρης, είτε ΠΑΟΚ».

Για την κίνηση του πρώην προϊσταμένου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, να προχωρήσει σε έφεση επί της απόφασης για τη δολοφονία του γιου του και να ζητήσει τη μετατροπή της ποινής από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, ο Αριστείδης Καμπανός σχολίασε: «Είναι μια απόφαση της Δικαιοσύνης που μας βρίσκει σύμφωνους. Έχω πει, όπου υπάρχει έγκλημα πρέπει να υπάρχει και τιμωρία, γιατί με αυτόν τον τρόπο, αυτοί που δεν μπορούν να βάλουν μυαλό, να συνετιστούν.

Οι αυστηροί νόμοι λειτουργούν για τους παραβατικούς, αν είμαστε σωστοί άνθρωποι στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, δεν πρέπει να τους να τους φοβόμαστε, αλλά να τους ενστερνιζόμαστε, να τους υπακούμε. Δεν χρειάζεται να φοβάται κάποιος ο οποίος είναι νόμιμος. Οι παραβατικοί πρέπει να φοβούνται τους νόμους.»

Ο πατέρας του Άλκη Καμπανού ανέφερε ότι ερχόμενος σε επαφή με παιδιά σε διαλέξεις κατά της οπαδικής βίας βλέπει πως «δέχονται αυτά τα μηνύματα. Εκτός από το να μιλάμε με τα παιδιά μας, πρέπει και εμείς οι ίδιοι να διορθώσουμε κάτι τους εαυτούς μας έτσι ώστε να δίνουμε το παράδειγμα. Εμείς οι μεγαλύτεροι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στα γήπεδα, να ασχημονούμε και να θέλουμε μετά τα παιδιά μας να συμπεριφερθούν καλύτερα. Δηλαδή εκτός από τα λόγια χρειάζεται και το παράδειγμα των μεγαλυτέρων. Το μήνυμα που λέμε συνέχεια είναι ότι ο αθλητισμός ενώνει και δε σκοτώνει».

