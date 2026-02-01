Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: Χειροπέδες σε 39χρονη για εξύβριση και απειλή γιατρού σε εφημερία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στη σύλληψη 39χρονης αλλοδαπής προχώρησε χθες η αστυνομία για εξύβριση γιατρού στη διάρκεια εφημερίας νοσοκομείου.
Το περιστατικό συνέβη στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και -σύμφωνα με την αστυνομία– η συλληφθείσα απείλησε και εξύβρισε μία 30χρονη ιατρό, ενώ φώναζε διαταράσσοντας τη λειτουργία του νοσοκομείου.
