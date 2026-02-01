search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 18:38
ΕΛΛΑΔΑ

01.02.2026 16:52

Βιολάντα: Η εργοδοσία απαγόρεψε την δημιουργία σωματείου – Είχε καλέσει την ΕΛ.ΑΣ. σε εκπρόσωπους του εργατικού κέντρου για να μην γίνουν εκλογές (Video)

01.02.2026 16:52
violanta_explosion_new

Σειρά παραβάσεων από αδήλωτα υπόγεια, έως αισθητήρες που δεν δούλευαν, καταγγελίες που δεν ελέγχονταν, αδειοδοτήσεις που παρατείνονταν χωρίς να έχει γίνει έλεγχος αν διορθώθηκαν τα κακώς κείμενα και τώρα μία νέα αποκάλυψη ότι είχαν απαγορεύσει την συνδικαλιστική δραστηριότητα, στο εργοστάσιο που σημειώθηκε η φονική έκρηξη στην οποία σκοτώθηκαν 5 εργαζόμενες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του 902.gr η εργοδοσία του εργοστασίου Βιολάντα είχε απωθήσει εκπροσώπους του εργατικού κέντρου Τρικάλων από το να στήσουν κάλπη για την εκλογή εργασιακού εκπρόσωπου.

Στο βίντεο καταγράφεται όσα μεταξύ άλλων λένε οι εκπρόσωποι του ΕΚ όταν επισκέφθηκαν το εργοστάσιο, και βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αστυνομία που δεν τους επέτρεπε να κάνουν εκλογές.

«Δεν είναι λογική εξέλιξη οι εργαζόμενοι να ψηφίζουν…; Δηλαδή, όταν βγει ένας νόμος ότι είναι παράνομα τα σωματεία, τότε μπορεί να πούμε … Δεν θα τα καταργήσετε εσείς τα σωματεία», φέρεται να λένε εκπρόσωποι του ΕΚ.

torino11
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συνελήφθη άνδρας ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση σε βάρος αστυνομικού στο Τορίνο

snoop-doggs-new
LIFESTYLE

Θρήνος στη οικογένεια του Snoop Dogg: Η κόρη του ανακοίνωσε τον θάνατο της 10 μηνών εγγονής του

levadeiakos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να βλέπει… Ευρώπη -Νίκησε 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης

treno
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διεκόπη η κυκλοφορία τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς

ratner_melania
ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Στα αρχεία των αμερικανικών αρχών φωτογραφίες του σκηνοθέτη του «Μelania»

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

kalivatsis
LIFESTYLE

Καλυβάτσης για ΑΜΑΝ: Αν αυτά που γυρίζαμε τα κάναμε σήμερα, θα ήμασταν όλοι φυλακή

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

