Βιολάντα: Η εργοδοσία απαγόρεψε την δημιουργία σωματείου – Είχε καλέσει την ΕΛ.ΑΣ. σε εκπρόσωπους του εργατικού κέντρου για να μην γίνουν εκλογές (Video)

Σειρά παραβάσεων από αδήλωτα υπόγεια, έως αισθητήρες που δεν δούλευαν, καταγγελίες που δεν ελέγχονταν, αδειοδοτήσεις που παρατείνονταν χωρίς να έχει γίνει έλεγχος αν διορθώθηκαν τα κακώς κείμενα και τώρα μία νέα αποκάλυψη ότι είχαν απαγορεύσει την συνδικαλιστική δραστηριότητα, στο εργοστάσιο που σημειώθηκε η φονική έκρηξη στην οποία σκοτώθηκαν 5 εργαζόμενες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του 902.gr η εργοδοσία του εργοστασίου Βιολάντα είχε απωθήσει εκπροσώπους του εργατικού κέντρου Τρικάλων από το να στήσουν κάλπη για την εκλογή εργασιακού εκπρόσωπου.

Στο βίντεο καταγράφεται όσα μεταξύ άλλων λένε οι εκπρόσωποι του ΕΚ όταν επισκέφθηκαν το εργοστάσιο, και βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αστυνομία που δεν τους επέτρεπε να κάνουν εκλογές.

«Δεν είναι λογική εξέλιξη οι εργαζόμενοι να ψηφίζουν…; Δηλαδή, όταν βγει ένας νόμος ότι είναι παράνομα τα σωματεία, τότε μπορεί να πούμε … Δεν θα τα καταργήσετε εσείς τα σωματεία», φέρεται να λένε εκπρόσωποι του ΕΚ.

