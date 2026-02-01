Σέρρες: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού 15 οδηγών στον Λαϊλιά – Κάλεσαν το 112

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών στον δρόμο Σερρών–Λαϊλιά, όπου λόγω της έντονης χιονόπτωσης αρκετά οχήματα ακινητοποιήθηκαν.

Εκχιονιοστικά της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΟΔΕ και της Αστυνομίας συνέδραμαν στην ασφαλή απομάκρυνσή των 15 οδηγών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι επιβάτες αναγκάστηκαν να καλέσουν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, το μεσημέρι της Κυριακής (1/2), όταν διαπίστωσαν πως ήταν αδύνατο να κατέβουν από το βουνό. Αυτή τη στιγμή, εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας και οχήματα της Πυροσβεστικής σπεύδουν στο σημείο, το οποίο εντοπίζεται πεντακόσια μέτρα μετά το ξενοδοχείο Αετόπετρα.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού και έκτακτα μέτρα στις Σέρρες

Η έντονη κακοκαιρία συνεχίζεται στην περιοχή με αμείωτη ένταση, καθιστώντας την κατάσταση επικίνδυνη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το πλήθος των επισκεπτών που ανέβηκαν στο βουνό για να απολαύσουν το τοπίο και να κάνουν σκι, ανάγκασε τους υπεύθυνους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών να λάβουν άμεσα μέτρα. Για λόγους ασφαλείας, το χιονοδρομικό κέντρο διέκοψε τη λειτουργία του μία ώρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, κλείνοντας συγκεκριμένα στις 14:00.

Παρά τη διακοπή της λειτουργίας των πιστών, η διοίκηση του συλλόγου διευκρίνισε ότι το σαλέ του κέντρου θα παραμείνει ανοιχτό κανονικά μέχρι τις 17:00. Την ίδια στιγμή, τα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας πραγματοποιούν διαρκείς εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να κρατηθούν οι δρόμοι ανοιχτοί, καθώς ο παγετός και η συνεχής χιονόπτωση δυσχεραίνουν το έργο των εκχιονιστικών.

Οι οδηγίες του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου

Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σερρών απευθύνει αυστηρή σύσταση προς όλους τους επισκέπτες και τους οδηγούς. Υπογραμμίζει ότι η ανάβαση στο βουνό πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από άτομα που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με ιδιαίτερη προσοχή. Η κατάσταση στον Λαϊλιά παραμένει κρίσιμη και η Περιφερειακή Ενότητα βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή μέχρι να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η κατάβαση όλων των επισκεπτών από τον ορεινό όγκο.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία: Ντύθηκαν στα λευκά Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά και Φλώρινα – Οι περιοχές που υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο (Videos)

«Ήρθε και από τη θάλασσα, ήρθε και από το ρέμα»: Εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο της Λάρισας από την κακοκαιρία

Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: Χειροπέδες σε 39χρονη για εξύβριση και απειλή γιατρού σε εφημερία