Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο

Το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πτώμα του άνδρα εντόπισε περαστικός που περνούσε από το σημείο.

Την υπόθεση φέρεται να έχει αναλάβει το Ανθρωποκτονιών καθώς η πρώτη εικόνα δείχνει εγκληματική ενέργεια. Ο άνδρας υπολογίζεται ότι είναι κάτω των 30 ετών. Εξετάζεται αν πρόκειται για άτομο που είχε δηλωθεί εξαφάνισή του πριν μερικές ημέρες.

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνη: Επεισοδιακή ληστεία με παράσυρση και λεία 300.000 ευρώ (video)

Βιολάντα: Η εργοδοσία απαγόρεψε την δημιουργία σωματείου – Είχε καλέσει την ΕΛ.ΑΣ. σε εκπρόσωπους του εργατικού κέντρου για να μην γίνουν εκλογές (Video)

Σέρρες: Εγκλωβισμένα 15 άτομα στα χιόνια στον Λαϊλιά – Κάλεσαν το 112, σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού