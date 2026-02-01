search
01.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

01.02.2026 17:13

Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο

01.02.2026 17:13
ekav-peripoliko

Το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πτώμα του άνδρα εντόπισε περαστικός που περνούσε από το σημείο.

Την υπόθεση φέρεται να έχει αναλάβει το Ανθρωποκτονιών καθώς η πρώτη εικόνα δείχνει εγκληματική ενέργεια. Ο άνδρας υπολογίζεται ότι είναι κάτω των 30 ετών. Εξετάζεται αν πρόκειται για άτομο που είχε δηλωθεί εξαφάνισή του πριν μερικές ημέρες.

snoop-doggs-new
LIFESTYLE

Θρήνος στη οικογένεια του Snoop Dogg: Η κόρη του ανακοίνωσε τον θάνατο της 10 μηνών εγγονής του

levadeiakos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να βλέπει… Ευρώπη -Νίκησε 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης

treno
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διεκόπη η κυκλοφορία τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς

ratner_melania
ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Στα αρχεία των αμερικανικών αρχών φωτογραφίες του σκηνοθέτη του «Μelania»

aeroplano1
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον αέρα: Αεροπλάνο με προορισμό την Ρόδο επέστρεψε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω έντονων αναταράξεων (Video)

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

kalivatsis
LIFESTYLE

Καλυβάτσης για ΑΜΑΝ: Αν αυτά που γυρίζαμε τα κάναμε σήμερα, θα ήμασταν όλοι φυλακή

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

