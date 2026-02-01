Hellenic Train: Διεκόπη η κυκλοφορία τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς

Διεκόπη το απόγευμα και μέχρι νεωτέρας η κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος-Θεσσαλονίκη της σιδηροδρομικής γραμμής, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Hellenic Train.

Λόγω της διακοπής που αποφασίστηκε με εντολή του διαχειριστή της υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, οι αμαξοστοιχίες 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) με 94 επιβάτες και 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) με 71 επιβάτες παραμένουν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα προγραμματισμένα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, η αμαξοστοιχία IC 57 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 265 επιβάτες, που επρόκειτο να αναχωρήσει λίγο πριν από τις 17.00, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. «Καθόλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση. Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

