search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 20:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2026 19:41

Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια των τρένων – Φωτιά σε υποσταθμό ο λόγος των καθυστερήσεων

01.02.2026 19:41
apergia-trena-new

Aποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια των τρένων στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος – Θεσσαλονίκη, καθώς επανήλθε ηλεκτροδότηση, έπειτα από την πυρκαγιά σε υποσταθμό ρεύματος κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, στις 18:45, κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση καθώς και η σιδηροδρομική κυκλοφορία. Τα δρομολόγια του Προαστιακού Θεσσαλονίκης θα ομαλοποιηθούν σταδιακά.

Με λεωφορεία δύο δρομολόγια – Αναχώρηση τρένου για Αθήνα με καθυστέρηση 65 λεπτών

Νωρίτερα, η Hellenic Train ενημέρωνε ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, διεκόπη στις 16:25 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού στη Θεσσαλονίκη.

Λόγω της διακοπής, οι αμαξοστοιχίες 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) με 94 επιβάτες και 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) με 71 επιβάτες παρέμειναν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου.

Επιπλέον, η αμαξοστοιχία IC 57 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 265 επιβάτες και προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης 16:49, παρέμεινε στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Σε νεότερη ενημέρωση της εταιρείας αναφερόταν ότι σύμφωνα με οδηγίες του Διαχειριστή Υποδομής – ΟΣΕ, για τη σιδηροδρομική κυκλοφορία, η αμαξοστοιχία IC 57 αναχώρησε από τον Σταθμό Θεσσαλονίκης με προορισμό την Αθήνα, με καθυστέρηση 65 λεπτών.

Παράλληλα, λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής της ηλεκτροδότησης, οι 94 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) καθώς και οι 71 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Πέραμος: Δυο πυροβολισμούς είχε δεχθεί ο άντρας που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα – Άγνωστοι τον είχαν απαγάγει πριν μια εβδομάδα

Τρόμος στον αέρα: Αεροπλάνο με προορισμό την Ρόδο επέστρεψε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω έντονων αναταράξεων (Video)

Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paros1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Εκτεταμένες πλημμύρες από βροχόπτωση – Επενέβησαν συνεργεία αποκατάστασης (Video-Photos)

paok-touba-nekroi6
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Συγκλονιστικές στιγμές στη Τούμπα για τους 7 νεκρούς οπαδούς – «Αδέλφια ζείτε» (photos)

teteipAO1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0: Επιστροφή στις νίκες με «ξέσπασμα» στη Λεωφόρο

apergia-trena-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια των τρένων – Φωτιά σε υποσταθμό ο λόγος των καθυστερήσεων

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Δυο πυροβολισμούς είχε δεχθεί ο άντρας που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα – Άγνωστοι τον είχαν απαγάγει πριν μια εβδομάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

kalivatsis
LIFESTYLE

Καλυβάτσης για ΑΜΑΝ: Αν αυτά που γυρίζαμε τα κάναμε σήμερα, θα ήμασταν όλοι φυλακή

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 20:29
paros1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Εκτεταμένες πλημμύρες από βροχόπτωση – Επενέβησαν συνεργεία αποκατάστασης (Video-Photos)

paok-touba-nekroi6
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Συγκλονιστικές στιγμές στη Τούμπα για τους 7 νεκρούς οπαδούς – «Αδέλφια ζείτε» (photos)

teteipAO1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0: Επιστροφή στις νίκες με «ξέσπασμα» στη Λεωφόρο

1 / 3