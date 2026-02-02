search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 09:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.02.2026 08:25

Αίσιο τέλος στη Θεσσαλονίκη – Σώος ο 24χρονος που είχε εξαφανιστεί από τις Συκιές

02.02.2026 08:25
PERIPOLIKO109_SEP

Καλά στην υγεία του είναι 24χρονος από τις Συκιές Θεσσαλονίκης ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την περιοχή το απόγευμα της Πέμπτης (29/1).

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανέφερε αργά την Κυριακής ότι φίλοι του 24χρονου τον βρήκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δίνοντας τέλος στην αγωνία των οικείων του.

Διαβάστε επίσης:

Χωρίς ταξί Τρίτη και Τετάρτη η Αττική – Νέα 48ωρη απεργία του ΣΑΤΑ

Πατησίων: Φθορές σε τράπεζες και κατάστημα από ομάδα κουκουλοφόρων – Τέσσερις προσαγωγές (video)

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Η απαγωγή, οι πυροβολισμοί και τα δεκάδες αναπάντητα ερωτήματα για τον 27χρονο (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
grammys-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Βραβεία Grammy 2026: Mεγάλος νικητής o Kendrick Lamar με 5 βραβεία – Σάρωσαν Billie Eilish, Lady Gaga και Bad Bunny (Videos)

bluestar_chios
ΕΛΛΑΔΑ

Η «μάχη» του Blue Star Chios με τα τεράστια κύματα στο λιμάνι της Καρπάθου (video)

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ – Ποιοι δεν θα πληρώσουν ούτε ευρώ φόρου

blood_cancer_new
ΥΓΕΙΑ

Φάρμακα για τον διαβήτη και την παχυσαρκία μπορεί να επιβραδύνουν την εξέλιξη του καρκίνου του αίματος;

broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Υποχωρούν σταδιακά τα έντονα φαινόμενα – Σε ποιες περιοχές επιμένουν οι βροχές και καταιγίδες (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

LEMPESOPOULOS
LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

kakopoiisis_anilikis
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Λαμία: 48χρονος κατηγορείται ότι βίαζε για χρόνια την ανήλικη ανιψιά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 09:03
grammys-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Βραβεία Grammy 2026: Mεγάλος νικητής o Kendrick Lamar με 5 βραβεία – Σάρωσαν Billie Eilish, Lady Gaga και Bad Bunny (Videos)

bluestar_chios
ΕΛΛΑΔΑ

Η «μάχη» του Blue Star Chios με τα τεράστια κύματα στο λιμάνι της Καρπάθου (video)

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ – Ποιοι δεν θα πληρώσουν ούτε ευρώ φόρου

1 / 3