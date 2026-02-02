Αίσιο τέλος στη Θεσσαλονίκη – Σώος ο 24χρονος που είχε εξαφανιστεί από τις Συκιές

Καλά στην υγεία του είναι 24χρονος από τις Συκιές Θεσσαλονίκης ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την περιοχή το απόγευμα της Πέμπτης (29/1).

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανέφερε αργά την Κυριακής ότι φίλοι του 24χρονου τον βρήκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δίνοντας τέλος στην αγωνία των οικείων του.

