ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 09:30
02.02.2026 06:54

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Η απαγωγή, οι πυροβολισμοί και τα δεκάδες αναπάντητα ερωτήματα για τον 27χρονο (video)

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τη δολοφονία του 27χρονου άνδρα, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε ρέμα στη Νέα Πέραμο

Η σορός βρέθηκε από περαστικό που κινούνταν στην περιοχή της Νέας Περάμου, ενώ, παρότι η επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί, τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για 27χρονο, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας και είχε απαχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με την έρευνα, τέσσερα άτομα τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι οι πινακίδες του οχήματος ήταν κλεμμένες από τη Θεσσαλονίκη. Βίντεο – ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA καταγράφει τη στιγμή της αρπαγής, με δύο άνδρες – εκ των οποίων ο ένας φαίνεται να οπλοφορεί – να τον βάζουν με τη βία στο όχημα.

Από την αυτοψία στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός διαπιστώθηκε ότι το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από πυροβόλο όπλο, ενώ βρέθηκαν δύο κάλυκες διαμετρήματος 9 χιλιοστών. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ίχνη που παραπέμπουν σε απόπειρα καύσης του σώματος, χωρίς οι δράστες να ολοκληρώσουν την ενέργεια.

Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο απαγωγής για λύτρα, καθώς η οικογένεια του 27χρονου είναι οικονομικά εύπορη, ωστόσο δεν υπήρξε καμία επικοινωνία ή απαίτηση χρημάτων.

Οι αστυνομικοί στρέφουν πλέον την προσοχή τους σε πιθανές προσωπικές ή οικονομικές διαφορές, ερευνώντας το επαγγελματικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Ο 27χρονος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού και, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

Παράλληλα, εξετάζονται πληροφορίες που ενδέχεται να τον συνδέουν με πρόσωπα που σχετίζονται με παλαιότερη υπόθεση δολοφονίας επιχειρηματία στη Μάνδρα, με τους ερευνητές να επανεξετάζουν τον σχετικό φάκελο.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τη διαλεύκανση των κινήτρων και τον εντοπισμό των δραστών.

