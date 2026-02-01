search
01.02.2026 22:41

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Οι περιοχές που έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

01.02.2026 22:41
vrohi

Σε Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίζεται το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε χθες με κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ καθώς επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2).

β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (2/2).

γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (2/2).

δ. Στην Αττική έως αργά τη νύχτα σήμερα Κυριακή.

Β. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2).

