ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 01:23
02.02.2026 00:10

Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία τη Δευτέρα στο Νευροκόπι και σε περιοχές της Ξάνθης και του Σουφλίου

02.02.2026 00:10
chioni1

Κλειστά θα είναι τα σχολεία στον δήμο Μύκης, στο Νευροκόπι και περιοχές του δήμου Σουφλίου λόγω της κακοκαιρίας.

Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου κλειστές θα είναι οι σχολικές μονάδες του δήμου Μύκης στην Ξάνθη. Στο Νευροκόπι, με απόφαση του δημάρχου, καθαρά για λόγους ασφαλείας και μετά από σύσκεψη που έγινε στο δημαρχείο λόγω της χιονόπτωσης και του παγετού τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα είναι κλειστά. Τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά μέσω τηλεκπαίδευσης.

Τη Δευτέρα κλειστά θα είναι τα σχολεία στους οικισμούς του Μεγάλου Δέρειου, της Ρούσσας, του Σιδηροχωριου και της Σιδηρούς στον Δήμο Σουφλίου.

