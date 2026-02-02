Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία τη Δευτέρα στο Νευροκόπι και σε περιοχές της Ξάνθης και του Σουφλίου

Κλειστά θα είναι τα σχολεία στον δήμο Μύκης, στο Νευροκόπι και περιοχές του δήμου Σουφλίου λόγω της κακοκαιρίας.

Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου κλειστές θα είναι οι σχολικές μονάδες του δήμου Μύκης στην Ξάνθη. Στο Νευροκόπι, με απόφαση του δημάρχου, καθαρά για λόγους ασφαλείας και μετά από σύσκεψη που έγινε στο δημαρχείο λόγω της χιονόπτωσης και του παγετού τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα είναι κλειστά. Τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά μέσω τηλεκπαίδευσης.

Τη Δευτέρα κλειστά θα είναι τα σχολεία στους οικισμούς του Μεγάλου Δέρειου, της Ρούσσας, του Σιδηροχωριου και της Σιδηρούς στον Δήμο Σουφλίου.

