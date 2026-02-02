Πατησίων: Φθορές σε τράπεζες και κατάστημα από ομάδα κουκουλοφόρων – Τέσσερις προσαγωγές (video)

Επίθεση σε βιτρίνα καταστήματος και στις τζαμαρίες και ΑΤΜ τραπεζών εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2) ομάδα κουκουλοφόρων στην Οδό Πατησίων.

Η επίθεση έγινε γύρω στη 1:30 το βράδυ από 15 περίπου άτομα.

Οι άγνωστοι, κουβαλώντας βαριοπούλες, έσπασαν τις τζαμαρίες του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας και των τριών τραπεζών ενώ προκάλεσαν σοβαρές φθορές και στα ΑΤΜ.

Κάτοικοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, ξεκινώντας ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Λίγη ώρα μετά έγιναν τέσσερις προσαγωγές.

