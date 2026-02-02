search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 09:17
02.02.2026 01:06

Πάτρα: Σύλληψη 35χρονου μετά από καταγγελία 23χρονου για εκβιασμό και απειλές

02.02.2026 01:06
Φωτογραφία αρχείου

Ένα εφιαλτικό 24ωρο έζησε ένας 23χρονος στην Πάτρα, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με εκβιασμούς και απειλές, που οδήγησαν τελικά στην κινητοποίηση της Αστυνομίας και στη σύλληψη ενός 35χρονου.

Σύμφωνα με το tempo24.news, όλα εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου (31/1) έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Πανεπιστημίου, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 35χρονο Ρομά.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο 23χρονος είχε απευθυνθεί στις Αρχές καταγγέλλοντας ότι ο συλληφθείς, μαζί με ακόμη πέντε άτομα, του απαίτησαν το ποσό των 3.000 ευρώ, προκειμένου να μην ασκήσουν βία εις βάρος του ίδιου και της οικογένειάς του.

Όπως ανέφερε στην καταγγελία του, δύο από τους φερόμενους δράστες τον εντόπισαν ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητό του και επιχείρησαν να παρεμποδίσουν τη διέλευσή του, εξαπολύοντας απειλές κατά της σωματικής του ακεραιότητας. Παρά την ένταση της στιγμής, ο νεαρός κατάφερε να διαφύγει.

Ωστόσο, η περιπέτειά του δεν σταμάτησε εκεί, καθώς οι δράστες φέρονται να συνέχισαν τις απειλές μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, στρεφόμενοι εκ νέου τόσο εναντίον του ίδιου όσο και της οικογένειάς του.

Η αντίδραση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 35χρονου, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

