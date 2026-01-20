Προσαγωγές έξω από το Πολυτεχνείο στη διάρκεια εκδήλωσης με τον ΠτΔ

Σε περίπου 20 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία έξω από το Πολυτεχνείο το απόγευμα της Τρίτης, 20/1, την ώρα που στο εσωτερικό του ΕΜΠ βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση προς τιμήν του καθηγητή Θεοδόση Π. Τάσιου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Πολυτεχνείο ήταν ιδιαίτερα αυστηρά, με ισχυρή αστυνομική παρουσία σε όλους τους γύρω δρόμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προηγήθηκε κάποιο επεισόδιο ή ένταση και οι προσαγωγές φαίνεται πως σχετίζονται με μικροφωνική διαμαρτυρία που σχεδίαζε να πραγματοποιήσει ομάδα φοιτητών στον εξωτερικό χώρο.

Οι προσαχθέντες έχουν μεταφερθεί στη ΓΑΔΑ για περαιτέρω έλεγχο στοιχείων.

