Καιρός: Υποχωρούν σταδιακά τα έντονα φαινόμενα – Σε ποιες περιοχές επιμένουν οι βροχές και καταιγίδες (video)

Η κακοκαιρία που ταλαιπωρεί τη χώρα τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να υποχωρεί, με την ΕΜΥ να αναθεωρεί το Έκτακτο Δελτίο και να μειώνει την επικινδυνότητα από «κόκκινη» σε «πορτοκαλί».

Όπως ενημερώνει η ΕΜΥ, σε Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίζεται το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε χθες με κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ καθώς επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2).

β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (2/2).

γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (2/2).

δ. Στην Αττική έως αργά τη νύχτα σήμερα Κυριακή.

Β. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2).

ΕΜΥ: Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα (2/2)

Οι βροχές θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται σήμερα σε κάποιες περιοχές, χωρίς να φτάσουν όμως την ένταση της Κυριακής, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Τα μέρη στα οποία θα εμφανιστούν κάποιες ισχυρές βροχές και καταιγίδες είναι η Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στα ανατολικά και τα νότια θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές στην Κρήτη και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές τις πρωινές ώρες σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Αττική

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές τις πρωινές ώρες και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Θεσσαλίας ασθενείς χιονοπτώσεις. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην Εύβοια τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 6 με 7 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση από τα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από τις μεσημβρινές ώρες στα νότια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία -Πλημμύρες και κατολισθήσεις

Παρά την ανακούφιση, πολλά προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, κυρίως λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, των θυελλωδών ανέμων και των πυκνών χιονοπτώσεων.

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα, με ιδιαίτερη ένταση στις περιοχές της Λάρισας και της Μεσσηνίας.

Στον Αγιόκαμπο Λάρισας, οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε πλημμύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε προληπτικά μέτρα, τοποθετώντας οδοφράγματα σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στη Μεσσηνία, όπου οι φερτές ύλες κάλυψαν το οδικό δίκτυο στην περιοχή Πήδημα–Αρφαρά, προκαλώντας διακοπές κυκλοφορίας.

Στη Σάμο, η κακοκαιρία προκάλεσε μικρές κατολισθήσεις στην περιοχή Τσαμαδού, ενώ στην Παροικιά της Πάρου, τα σοκάκια πλημμύρισαν χωρίς να αναφερθούν σοβαρές ζημιές.

Θυελλώδεις άνεμοι και χιονοπτώσεις

Η Κεντρική Μακεδονία επηρεάστηκε από θυελλώδεις ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις, που δυσχέραναν τη μετακίνηση. Στην Θεσσαλονίκη, οι ισχυροί άνεμοι έριξαν μια μεγάλη τέντα στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας φθορές σε δύο οχήματα, ευτυχώς χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Η χιονόπτωση στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης οδήγησε τις αρχές να θέσουν σε πλήρη ετοιμότητα τα εκχιονιστικά μηχανήματα, ενώ χιόνια σημειώθηκαν και στις ορεινές περιοχές της πόλης, καθώς και στη Χαλκιδική.

Στην ορεινή Δράμα, ειδικότερα στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, έντονη χιονόπτωση προκάλεσε τον εγκλωβισμό περίπου 40 οχημάτων, τα οποία απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία από τις αρχές.

Υπό παρακολούθηση η Αττική

Στην Αττική, η βροχή προκάλεσε μικρά πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές, κυρίως στα Νότια Προάστια, όπου οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα αποτελέσματα της προηγούμενης κακοκαιρίας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι τοπικές αρχές έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά.

Αύξηση της επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα

Η ΕΜΥ προβλέπει ότι η επικινδυνότητα για πλημμυρικά φαινόμενα παραμένει υψηλή, ιδιαίτερα στο Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τη νότια Εύβοια, καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στη Θράκη, όπου οι χιονοπτώσεις είναι πυκνές. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

Ποια σχολεία θα παραμείνουν σήμερα κλειστά

Κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία στο Νευροκόπι, στο δήμο Μύκης στην Ξάνθη καθώς και σε περιοχές του δήμου Σουφλίου λόγω της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα λόγω της κακοκαιρίας την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου κλειστά θα είναι τα σχολεία του δήμου Μύκης στην Ξάνθη.

Στο Νευροκόπι, με απόφαση του δημάρχου, καθαρά για λόγους ασφαλείας τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα είναι κλειστά και τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά μέσω τηλεκπαίδευσης.

Κλειστά θα είναι επίσης τα σχολεία στους οικισμούς του Μεγάλου Δέρειου, της Ρούσσας, του Σιδηροχωριου και της Σιδηρούς στον Δήμο Σουφλίου.

Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει πλήρως, και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς είναι πιθανό να υπάρξουν και νέες καταιγίδες και χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες.

