02.02.2026
02.02.2026 09:08

Ξάνθη: Απορριμματοφόρο «βούλιαξε» σε λακούβα, έσπασε αγωγό και… τα νερά πλημμύρισαν τον 1ο όροφο πολυκατοικίας! (video)

02.02.2026 09:08
xanthi_agogos

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (1.2.26) όταν απορριμματοφόρο του δήμου Ξάνθης έπεσε σε λακούβα κατά τη διάρκεια της αποκομιδής σκουπιδιών, προκαλώντας ζημιές σε αγωγό ύδρευσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανδρέου Δημητρίου στην Ξάνθη, κοντά στο 1ο Ωνάσειο Γυμνάσιο.

Από την πτώση του απορριμματοφόρου στο σημείο όπου είχε ανοίξει λακκούβα, έσπασε αγωγός νερού.

Η ρήξη είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να εκτοξεύονται με πίεση, φτάνοντας μέχρι τον πρώτο όροφο γειτονικής πολυκατοικίας, όπως καταγράφεται και σε βίντεο του xanthinews.gr από το σημείο.

Για λόγους ασφαλείας η κυκλοφορία στον δρόμο διακόπηκε προσωρινά, ενώ συνεργεία έσπευσαν για την αποκατάσταση της βλάβης.

Το απορριμματοφόρο απομακρύνθηκε με τη συνδρομή οχήματος του Στρατού.

Οι εργασίες συνεχίστηκαν προκειμένου να αποκατασταθεί η υδροδότηση και να ελεγχθούν οι ζημιές στην περιοχή.

