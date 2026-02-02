Η «μάχη» του Blue Star Chios με τα τεράστια κύματα στο λιμάνι της Καρπάθου (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη δική του μάχη με την κακοκαιρία που σάρωνε χτες, Κυριακή 1/2 τη χώρα έδωσε το πλήρωμα στο Blue Star Chios προκειμένου να καταφέρει να δέσει στο λιμάνι της Καρπάθου.
Στα εντυπωσιακά πλάνα καταγράφεται το πλοίο την ώρα που προσεγγίζει το λιμάνι στο Διαφάνι, υπό ισχυρούς ανέμους και έντονο κυματισμό.
Στο βίντεο είναι εμφανής η υπερπροσπάθεια του καπετάνιου και του πληρώματος να δέσουν με ασφάλεια το πλοίο στο λιμάνι, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Οι ισχυρές ριπές ανέμου δυσκόλευαν τους ελιγμούς, ενώ το καράβι δεχόταν συνεχώς την πίεση των κυμάτων, κάνοντας την προσέγγιση ιδιαίτερα απαιτητική…
Δείτε το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου:
