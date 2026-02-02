search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 12:44
ΕΛΛΑΔΑ

02.02.2026 11:00

Λασίθι: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 16χρονο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο, χειροπέδες και στους γονείς τους

02.02.2026 11:00
Στη σύλληψη δύο ανηλίκων στο Λασίθι για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος άλλου ανηλίκου προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η επίθεση έγινε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου όταν ένας 15χρονος με έναν 16χρονο την ώρα που βρίσκονταν σε κεντρική περιοχή της πόλης διαπληκτίστηκαν έντονα με 16χρονο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο ανήλικοι αφού λογομάχησαν με τον 16χρονο, του επιτέθηκαν προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 16χρονο και τον μετέφερε τραυματισμένο στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου χωρίς, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Όπως προκύπτει από αστυνομικές πηγές, το θύμα προχώρησε σε επίσημη καταγγελία, κατονομάζοντας τους δύο ανήλικους ως τους δράστες της επίθεσης.

Όπως έγινε γνωστό, εκτός από τη σύλληψη των ανήλικων δραστών, συνελήφθησαν και οι γονείς τους (ένας 54χρονος αλλοδαπός και ένας 57χρονος Έλληνας) για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

