search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 14:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.02.2026 12:11

Χίος: Τραγικό τέλος στην αναζήτηση χειμερινού κολυμβητή

02.02.2026 12:11
thalassa_kimata

Τραγική κατάληξη είχαν οι πολύωρες έρευνες για τον χειμερινό κολυμβητή που αγνοούνταν στη νότια Χίο, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση εντοπισμού.

Σύμφωνα με το politischios, ο άτυχος κολυμβητής βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή σε απόσταση περίπου ενός ναυτικού μιλίου από τις ακτές των Γριδίων, προς Βοκαριά.

Ο άνδρας είχε πάει για κολύμβηση στη θαλάσσια περιοχή Πλάτσα, ανάμεσα στα Γρίδια και τη Βοκαριά, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει ή να επικοινωνήσει με τους οικείους του, γεγονός που σήμανε συναγερμό. Το αυτοκίνητό του είχε εντοπιστεί σταθμευμένο κοντά στο σημείο, στοιχείο που ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι είχε μπει στη θάλασσα.

Οι έρευνες διεξήχθησαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί νότιοι άνεμοι, περιορίζοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης πλωτών μέσων και δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των διασωστικών δυνάμεων.

Παρ’ όλα αυτά, το Λιμενικό Σώμα, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες αρχές, συνέχισε την επιχείρηση μέχρι τον εντοπισμό του άνδρα.

Διαβάστε επίσης:

Λασίθι: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 16χρονο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο, χειροπέδες και στους γονείς τους

Πότε πέφτουν φέτος Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα 

Ξάνθη: Απορριμματοφόρο έπεσε σε λακκούβα, έσπασε αγωγό νερού και πλημμύρισε… τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
theatro-askisi
ADVERTORIAL

«Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι» | Θέατρο Φούρνος | 19 /2|

weber_epp
ΚΟΣΜΟΣ

Το ΕΛΚ πιέζει την ΕΕ για χρήση της ρήτρας «αμοιβαίας άμυνας»

Citroën Formula E Team – MIAMI_1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Citroën Racing αντιμετώπισε δύσκολο αγώνα στο Miami Formula E-Prix (photos)

draseis-kallas1
ADVERTORIAL

Φεβρουάριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: Μουσική, Συζητήσεις και Νυχτερινές Περιπέτειες!

euroleague_superweek_novasports
ADVERTORIAL

EuroLeague: H «Διαβολοβδομάδα» Νο8 στο παρκέ του Novasports!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

LEMPESOPOULOS
LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

giannakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θύελλα στον Παναθηναϊκό: Φήμες ότι ο Αταμάν υπέβαλε παραίτηση - Νέο στόρι από Γιαννακόπουλου μετά το αρχικό ξέσπασμα (video) 

syrigos
LIFESTYLE

Συρίγος για τραγωδία στη Ρουμανία: «Μη συμπεριφέρεστε σαν κοράκια – Βουλώστε το!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 14:10
theatro-askisi
ADVERTORIAL

«Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι» | Θέατρο Φούρνος | 19 /2|

weber_epp
ΚΟΣΜΟΣ

Το ΕΛΚ πιέζει την ΕΕ για χρήση της ρήτρας «αμοιβαίας άμυνας»

Citroën Formula E Team – MIAMI_1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Citroën Racing αντιμετώπισε δύσκολο αγώνα στο Miami Formula E-Prix (photos)

1 / 3