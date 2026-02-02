Ρήγμα 200 μέτρων προκλήθηκε από την κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό

Ένα τεράστιο ρήγμα 200 μέτρων έχει κόψει στα δύο την πλαγιά, που επί της ουσίας κρέμεται από μία κλωστή, στην Ιόνια Οδό, στο 127ο χλμ, στο ύψος της Συκούλας.

Από τις έντονες βροχοπτώσεις, το έδαφος μαλάκωσε, με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι χώματος να έχουν υποχωρήσει.

Από την κατολίσθηση παρασύρθηκαν ακόμη και οι προστατευτικές μπάρες οι οποίες κατέληξαν στον δρόμο.

Η κυκλοφορία γίνεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ τα οχήματα με κατεύθυνση προς Αντίρριο εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο Άρτας. Για την κατεύθυνση από Αντίρριο προς Άρτα, η έξοδος τον οχημάτων γίνεται στον κόμβο Αμφιλοχίας και από παλαιά εθνική οδό, φτάνει κάποιος στην Άρτα.

Δείτε εικόνες (πηγή: ΕΡΤ):

