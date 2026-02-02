search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.02.2026 11:59

Ιανουάριος 2026: Θερμότερος σε όλη τη χώρα – Tι δείχνουν τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου

02.02.2026 11:59
IANOYARIOS NEW

Σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019), κυμάνθηκε σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας τον Ιανουάριο του 2026 η μέση τιμή των μεγίστων ημερήσιων θερμοκρασιών, σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2010.

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Ιανουάριο του 2026, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Ιανουαρίου ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας.


Στη Βόρεια Ελλάδα, ο Ιανουάριος του 2026 καταγράφηκε ως ο 7ος θερμότερος από το 2010.

Στη Θεσσαλία ήταν ο 8ος θερμότερος, ενώ στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα-Ιόνιο κατατάχθηκε ως ο 6ος θερμότερος της περιόδου.

Τέλος, στην Κρήτη, τα Νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο Ιανουάριος 2026 καταγράφηκε ως ο 5ος θερμότερος από το 2010.

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +1,2 °C, με 22 από τις 31 ημέρες του μήνα να καταγράφονται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 21 ημέρες του μήνα ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση +1,3 °C από τα κανονικά επίπεδα.

