Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό – Κλειστό το τμήμα από Άρτα μέχρι Αμφιλοχία (video)

Κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (2/2) στην Ιονία Οδό, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από Άρτα μέχρι Αμφιλοχία.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Οδού, η κατολίσθηση σημειώθηκε στο 127ο χιλιόμετρο της Ιονίας Οδού στο ύψος της Συκούλας, στα όρια των νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας.

Η αστυνομία σταματά στον κόμβο Αγγελή τους οδηγούς που κινούνται από Ιωάννινα προς Αντίρριο και τους οδηγεί στην παλιά Εθνική Οδό.

Η ανακοίνωση της Νέας Οδού:

Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς πως εξαιτίας ολίσθησης ορύγματος στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός στο 127ο χλμ., ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Α/Κ Άρτας έως τον Α/Κ Αμφιλοχίας, αμφίπλευρα.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία: Εκτεταμένα προβλήματα από τις πλημμύρες στον Αγιόκαμπο Λάρισας – Προβλήματα και στον Πλαταμώνα (videos)

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ, χειροπέδες σε ιδιοκτήτη και υπάλληλο μίνι μάρκετ

Τεράστιος βράχος κατέληξε στην εθνική οδό Χίου – Καρδαμύλων (video)