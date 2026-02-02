Κακοκαιρία: Εκτεταμένα προβλήματα από τις πλημμύρες στον Αγιόκαμπο Λάρισας – Προβλήματα και στον Πλαταμώνα (videos)

Μεγάλες ζημιές έχει προκαλέσει η χθεσινή κακοκαιρία στη περιοχή του Αγιόκαμπου Λάρισας, αλλά και βορειότερα στα σύνορα των Νομών Λάρισας και Πιερίας.

Στον Αγιόκαμπο πλημμύρισαν σπίτια και ένα κατάστημα, ενώ στην παραλιακή ζώνη η ξηρά έγινε ένα με τη θάλασσα.

Ο όγκος του νερού ήταν τέτοιος που η ράμπα από τα Μεσάγκαλα για την παραλία της Κουλούρας καλύφθηκε μέχρι πάνω όπως αποτυπώνει εικόνα από το onlarissa.

Ανάλογα προβλήματα ωστόσο με πλημμυρικά φαινόμενα είχε και ο Πλαταμώνας.

Για την περιοχή του Αγιόκαμπου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας ανέφερε πως ο λόγος που πλημμύρισε η περιοχή, είναι το ρέμα Πουρί το οποίο καταλήγει στην παραλία της Αγιάς.

«Η κοίτη αυτού του ρέματος στενεύει απότομα στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, η οποία χτίστηκε το 2010. Η κοίτη του ρέματος έχει άνοιγμα 100 μέτρα και στο ύψος της γέφυρας, 500 μέτρα πριν την παραλία, γίνεται 20 μέτρα. Το αποτέλεσμα είναι να σημειώνονται αυτά τα προβλήματα που είδαμε και σήμερα σε κάθε έντονη βροχόπτωση. Πρόκειται για κακοτεχνία» είπε.

«Έβρεξε παρά πολύ και σε ανατολικό Πήλιο και Ζαγορά και Τρίκαλα, αλλά αυτές οι περιοχές αντεπεξήλθαν στον μεγάλο όγκο νερού» πρόσθεσε.

