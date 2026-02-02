search
02.02.2026 10:05

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ, χειροπέδες σε ιδιοκτήτη και υπάλληλο μίνι μάρκετ

02.02.2026 10:05
anhlikois_alcohol

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 16χρονος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου όταν ο 16χρονος μαζί με έναν 14χρονο φίλο του πήγαν σε ένα μίνι μάρκετ και προμηθεύτηκαν ποσότητα αλκοόλ.

Στη συνέχεια οι δύο ανήλικοι πήγαν στο κέντρο του Ηρακλείου όπου κατανάλωσαν το αλκοόλ με τον 16χρονο να νιώθει έντονη αδιαθεσία και να μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που μετά από σχετική έρευνα προχώρησε στη σύλληψη της μητέρας του 14χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου καθώς και του ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ και της υπαλλήλου που προμήθευσε το αλκοόλ στους ανήλικους.

