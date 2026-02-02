Τεράστιος βράχος κατέληξε στην εθνική οδό Χίου – Καρδαμύλων (video)

Την πτώση ενός μεγάλου βράχου που έπεσε στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Χίου- Καρδαμύλων, μεταξύ των θέσεων Δελφίνι και Σαραπιό, προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στη Χίο.

Λίγο μετά τις 7.00 το βράδυ της Κυριακής, 1ης Φεβρουαρίου, προκλήθηκε αποκόλληση του βράχου από την πλαγιά του βουνού και να φράζει στο δρόμο, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί ατύχημα.

Αμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, με την τροχαία να αποκλείει το σημείο, ενώ από την πλευρά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πραγματοποιήθηκαν εργασίες έτσι ώστε να απελευθερωθεί το ένα τμήμα του δρόμου και να περάσουν τα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που σημειώθηκε η πτώση του τεράστιου βράχου, περνούσε ΙΧ με δύο επιβαίνοντες.

Το όχημα υπέστη ελαφρές ζημιές, ευτυχώς όμως δεν υπήρξε τραυματισμός.



Σήμερα το πρωί αναμένεται να προσπαθήσουν με βαριά μηχανήματα (σφύρα) να σπάσουν το βράχο και να το απομακρύνουν από το δρόμο.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Χρήστο Καρτάλη, θα πραγματοποιηθεί επίσης έλεγχος στα πρανή για να διαπιστώσουν τυχόν άλλες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να είναι ασφαλής η περιοχή.

Πάντως στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου, δεν είχαν καταγραφεί άλλα προβλήματα.

