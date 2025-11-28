search
ΣΑΒΒΑΤΟ 29.11.2025 22:41
28.11.2025 22:09

Λέσβος: Βράχος έπεσε στον δρόμο Άντισσας – Ερεσσού – Νέα βροχόπτωση το βράδυ

28.11.2025 22:09
Για πτώση τμήματος βράχου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο μεταξύ Αντισσας και Ερεσού στη Δυτική Λέσβο, ενημέρωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Αξής και εφιστώντας την προσοχή των οδηγών. Ήδη έχει ενημερωθεί το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας και κινείται στο σημείο για την απομάκρυνσή του.

Τα φαινόμενα στο νησί σταδιακά υποχωρούν, με νέο κύμα βροχοπτώσεων να προβλέπεται το βράδυ. Περιορισμό στις άσκοπες μετακινήσεις συνιστούν οι αρχές.

