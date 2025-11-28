search
28.11.2025 21:00

Νέα στάση εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ – Τι ώρα τραβούν χειρόφρενο, τι θα γίνει με τη νυχτερινή λειτουργία

28.11.2025 21:00
metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new

Χειρόφρενο θα τραβήξει αύριο το Μετρό, ο ΗΣΑΠ και το Τραμ, λόγω της κηδείας του 50χρονου εργαζόμενου της ΣΤΑΣΥ που σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας 10:00 -14:00 για να τιμήσουν τη μνήμη του συναδέλφου τους που καταπλακώθηκε από ανταλλακτικά τρένων. Η Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ έκανε γνωστό ότι είχαν ενημερώσει τη διοίκηση για τα προβλήματα ασφαλείας, αλλά δεν εισακούστηκαν.

Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Σαββάτου των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Αναλυτικά οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):

  • από Κηφισιά και Πειραιά στις 09:15,
  • από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 09:31 και προς Πειραιά στις 09:49,
  • από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 09:34 και προς Πειραιά στις 09:47,
  • από Αττική προς Κηφισιά στις 09:39 και προς Πειραιά στις 09:42.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

  • από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 10:05,
  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 09:49, ​
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 09:49,​​
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 09:42,​
  • από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:47,
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:10,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 08:30.

Οι σταθμοί του Μετρό θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό – μετά το τέλος της στάσης εργασίας – στις 2 το μεσημέρι.

Τραμ

Γραμμή 7:

  • ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 08:29 και ο πρώτος στις 14:29,
  • ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 08:43 και ο πρώτος στις 14:58.

Γραμμή 6:

  • ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 08:34 και ο πρώτος στις 14:22,
  • ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 09:18 και ο πρώτος στις 15:06.

Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

  • ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 08:30 και ο πρώτος στις 15:06,
  • ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 08:00 και ο πρώτος στις 14:29,
  • ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 07:58 και ο πρώτος στις 14:58,
  • ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 08:15 και ο πρώτος στις 15:06.

