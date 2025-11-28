Νέα στάση εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ – Τι ώρα τραβούν χειρόφρενο, τι θα γίνει με τη νυχτερινή λειτουργία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Χειρόφρενο θα τραβήξει αύριο το Μετρό, ο ΗΣΑΠ και το Τραμ, λόγω της κηδείας του 50χρονου εργαζόμενου της ΣΤΑΣΥ που σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη.
Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας 10:00 -14:00 για να τιμήσουν τη μνήμη του συναδέλφου τους που καταπλακώθηκε από ανταλλακτικά τρένων. Η Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ έκανε γνωστό ότι είχαν ενημερώσει τη διοίκηση για τα προβλήματα ασφαλείας, αλλά δεν εισακούστηκαν.
Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Σαββάτου των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):
Γραμμές 2 & 3 Μετρό:
Οι σταθμοί του Μετρό θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό – μετά το τέλος της στάσης εργασίας – στις 2 το μεσημέρι.
Τραμ
Γραμμή 7:
Γραμμή 6:
Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):
