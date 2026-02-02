search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

02.02.2026

Δύο παιδιά μπήκαν σε ΜΕΘ λόγω γρίπης – Είναι εκτός κινδύνου

02.02.2026 15:06
Συνεχίζει να δείχνει τα «δόντια» της η γρίπη ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά. Δύο ακόμη παιδάκια βρέθηκαν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού» με βαριά συμπτώματα από γρίπη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) τα δυο μικρά παιδιά νοσηλεύονται από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα στην εφημερία της περασμένης  Παρασκευής ένα αγοράκι 3 μηνών και ενα κορίτσι 4 χρονών λεκαναν εισαγωγή στη ΜΕΘ με βαριά συμπτώματα.

“Δεν χρειάστηκε διασωλήνωση για το αγορι που είναι εκτός κινδύνου και αναμένεται σύντομα να βγει από τη ΜΕΘ.” αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Επίσης και το κορίτσι 4 ετών είναι καλά στην υγεία του, έχει ήδη βγει από τη ΜΕΘ και νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ απο την αρχή της εποχικής γριπης εως σήμερα συνολικά τέσσερα παιδιά εχουν νοησηλευτεί στη ΜΕΘ με επιπλοκές της νόσου.

