ΠΟΕΔΗΝ: Απαραίτητη η λειτουργία Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Νοσοκομείο της Ρόδου

Το πάγιο αίτημα των υγειονομικών αναφορικά με τη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Νοσοκομείο της Ρόδου, επανέρχεται στη δημοσιότητα με αφορμή τη χθεσινή διακομιδή ενός μωρού μόλις πέντε ημερών, από την πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου στο Νοσοκομείο του Ηρακλείου της Κρήτης.

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι στο νοσοκομείο της Ρόδου δεν λειτουργεί Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) με αποτέλεσμα πολλά πρόωρα νεογνά, που συνήθως αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, να διακομίζονται στις ΜΕΝΝ των νοσοκομείων του Ηρακλείου της Κρήτης ή της Αττικής. Ήδη από την αρχή του χρόνου έχουν διακομιστεί σε ΜΕΝΝ εκτός Ρόου τρία νεογνά.

«Χθες γνωστοποιήθηκε η διακομιδή ενός νεογνού με διάρκεια τοκετού 34 εβδομάδων με αναπνευστικά προβλήματα στη ΜΕΝΝ του Νοσοκομείου Βενιζέλειο στο Ηράκλειο Κρήτης. Το μωρό είναι καλά.

Το πρώτο νεογνό που γεννήθηκε την Πρωτοχρονιά με διάρκεια τοκετού 34 εβδομάδων με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα διασωληνωμένο διακομίστηκε στη ΜΕΝΝ στο Ηράκλειο Κρήτης.

Προχθές πάλι ένα νεογνό με διάρκεια τοκετού 38 εβδομάδων διασωληνωμένο διακομίστηκε σε μονάδα νεογνών στο νοσοκομείο Νίκαιας στον Πειραιά, που είναι καλά.»

Σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, πέντε περίπου νεογνά με σοβαρά προβλήματα υγείας διακομίζονται από τη Ρόδο σε νοσοκομεία της Κρήτης και της Αττικής σε μονάδες νεογνών.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ καταλήγει επισημαίνοντας ότι: «Θα πρέπει λοιπόν να αναληφθούν πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να λειτουργήσει η ΜΕΝΝ στη Ρόδο.».

