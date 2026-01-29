Άδωνις Γεωργιάδης: «Υπήρξε οδηγία του ΕΚΑΒ να περιμένουμε 24 ώρες για τον πολυτραυματία»

«Οι γιατροί του νοσοκομείου στην Τιμισοάρα είχαν δώσει την άδεια να πάρουμε από χθες τους τραυματίες, όμως η ομάδα του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επέμενε ότι για τον πολυτραυματία θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 24 ώρες μήπως τυχόν και προκύψει κάποια επιπλοκή και έτσι ορίσαμε τη διακομιδή για σήμερα το πρωί. Και εμείς ακούσαμε το ΕΚΑΒ». Τα παραπάνω δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σήμερα το πρωί στο ΕΡΤnews.

Ο υπουργός αναφερόμενος στον επαναπατρισμό του ενός εκ των τριών τραυματιών της φονικής σύγκρουσης στη Ρουμανία που χειρουργήθηκε χθες το βράδυ με επιτυχία, τόνισε ότι : «Υπήρξε οδηγία του ΕΚΑΒ να περιμένουμε 24 ώρες για τον πολυτραυματία. Αυτή η αναμονή ήταν σωτήρια καθώς ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ χρειάστηκε να μπει εσπευσμένα στο νοσοκομείο χθες το μεσημέρι».

Ο υπουργός επεσήμανε ότι ο πολυτραυματίας είναι ιδιαίτερα τυχερός, μέσα στην ατυχία του, καθώς έχει σοβαρά κατάγματα σε πολύ ευαίσθητες περιοχές, όπως στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη.

«Δεν έχει πάθει καμία νευρολογική ζημιά» πρόσθεσε ο Υπουργός μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom», εξηγώντας ότι ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ όταν με το καλό θεραπευτούν τα κατάγματα, θα έχει κανονικά την κίνηση του σώματός του και θα επιστρέψει στην παλιά του ζωή. «Το μόνο που μπορεί να συμβεί να γίνει κάποιο λάθος» τόνισε, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι ο τρόπος που το ΕΚΑΒ διαχειρίστηκε τη διακομιδή του ήταν εξαιρετικά υπεύθυνος και ορθός.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι ο επαναπατρισμός των επτά σορών και των τριών τραυματιών θα γίνει με ειδικά αεροπλάνα του ΕΚΑΒ και απαντώντας σε όλους όσοι κάνουν λόγο για μεγάλο κόστος ο κ. Γεωργιάδης απάντησε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα δεν αφήνει κανέναν πίσω μόνο του. Ποτέ, όπου και να είναι. Δεν το κάνουμε γιατί έχει δημοσιότητα ο ΠΑΟΚ. Το κάνουμε γιατί το ελληνικό κράτος, το ΕΣΥ, είναι πάντα δίπλα μας όταν χρειάζεται. Το είχαμε κάνει πριν από μήνες για δυο τραυματίες που είχαν πάει να κάνουν ορειβασία στην Κένυα και τους φέραμε πίσω με ασφάλεια και νοσηλευτήκαν στο ΚΑΤ. Τότε είχα πει ότι η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανένα πίσω».

Σημειώνεται ότι το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ είναι ειδικά διαμορφωμένο αεροπλάνο που δώρισε πέρυσι στο υπουργείο Υγείας το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και διαθέτει όλο τον εξοπλισμό μιας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας για μεταφέρονται με όλα τα μέτρα ασφαλείας οι Έλληνες ασθενείς ακόμα και από πολύ μακρινές περιοχές του πλανήτη.

