Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε μάντρα αυτοκινήτων – Κάηκαν δύο οχήματα

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε μάντρα αυτοκίνητων στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη.

Από τη φωτιά, δύο ΙΧ κάηκαν σχεδόν ολοσχερώς.

Ευτυχώς οι φλόγες δεν πρόλαβαν να επεκταθούν και σε παρακείμενα οχήματα καθώς ήταν άμεση η επέμβαση των ανδρών της Πυροσβεστικής.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν άγνωστες και διεξάγεται έρευνα.

