ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 09:58
ΕΛΛΑΔΑ

29.01.2026 07:20

Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε μάντρα αυτοκινήτων – Κάηκαν δύο οχήματα

29.01.2026 07:20
thessaloniki new

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε μάντρα αυτοκίνητων στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη.

Από τη φωτιά, δύο ΙΧ κάηκαν σχεδόν ολοσχερώς.

Ευτυχώς οι φλόγες δεν πρόλαβαν να επεκταθούν και σε παρακείμενα οχήματα καθώς ήταν άμεση η επέμβαση των ανδρών της Πυροσβεστικής.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν άγνωστες και διεξάγεται έρευνα.

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα Δημοκρατία: Πάει και το προσυνέδριο στα Ιωάννινα…

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 29χρονο που επιτέθηκε με… γάντζους σε ζευγάρι και έσπασε ΑΤΜ

seitaridis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Σεϊταρίδης: «Δεν έπαιζα χαρτιά ούτε με κυνηγούσαν – Δεν είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά»

violanta_rouvikonas
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Παρέμβαση Ρουβίκωνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – «Τζιωρτζιώτη δολοφόνε» (videos)

romania_accident_PAOK_new
ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδοί ΠΑΟΚ: Απογειώθηκε από την Ελευσίνα η πτήση του ΕΚΑΒ για τους δύο τραυματίες, στην Ελλάδα σήμερα και οι σοροί των 7 νεκρών (videos)

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

