Στο ΚΑΤ με κατάγματα 17χρονος μετά από ληστεία – Του πήραν το κινητό και τον ξυλοφόρτωσαν

Θύμα ληστείας έπεσε το απόγευμα της Τετάρτηε ένας 17χρονος στα Πατήσια, όταν τρία άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά τον ξυλοκόπησαν για να τον ληστέψουν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 19:00, ο 17χρονος επέστρεφε στο σπίτι του και ενώ βρισκόταν στην οδό Αχαρνών, στα Πατήσια, τρία άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά τον πλησίασαν και του ζήτησαν το κινητό του τηλέφωνο και χρήματα.

Ο 17χρονος φέρεται να αρνήθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να αρχίσουν να τον χτυπούν επανειλημμένα μέχρι να τους παραδώσει τα υπάρχοντά του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στις Αρχές, δεν είχε πάνω του χρήματα, με αποτέλεσμα οι δράστες να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο και να διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο, με περιοίκους να καλούν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα έφτασε στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της άγριας ληστείας.

