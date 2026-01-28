Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση πεζή που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται πεζή που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου. Η πεζή υπέστη σοβαρό τραυματισμό, ενώ ο αναβάτης της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα. Οι διασώστες διασωληνωσαν επί τόπου τη γυναίκα και τη σταθεροποίησαν κι έπειτα τη μετέφεραν στο νοσοκομείο.

