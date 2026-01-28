Κόλαφος το πόρισμα της Περιφέρειας για την ποιότητα του νερού στην Αίγινα: Είναι ακατάλληλο ακόμα και για μπάνιο

Κόλαφος είναι το πόρισμα της Περιφέρεια Αττικής για την ποιότητα του νερού με το οποίο υδροδοτείται η Αίγινα μετά τη βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό.

Η Περιφέρεια Αττικής κατόπιν αιτήματος τοπικών φορέων προχώρησε σε χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις στις 14/1/2026 και ποιοτικού ελέγχου από τα δείγματα των γεωτρήσεων που υδροδοτούν το νησί. Ως προς τη μεθοδολογία επελέγησαν 6 σημεία που υδροδοτούνται από διαφορετικές γεωτρήσεις.

Το πόρισμα διαβιβάστηκε δίνει σύσταση «Να μη γίνεται χρήση του νερού των αντίστοιχων γεωτρήσεων προς πόση του ούτε άμεση χρήση του στην ατομική υγιεινή, στην παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και γενικότερα κάθε χρήση του με τρόπο που να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό».

Πάνω από το όριο οι συγκεντρώσεις κολοβακτηρίων

Αυτή η καταληκτική παρατήρηση βασίζεται στο γεγονός ότι βρέθηκαν συγκεντρώσεις πάνω από το όριο σε ολικά κολοβακτηριοειδή στα πέντε από τα έξι ληφθέντα δείγματα. Την ίδια ώρα στα μισά δείγματα παρατηρήθηκε χαμηλότερη συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου από τα κατώτατα όρια.

Σημειώνεται πως η συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου αποτελεί βασική και διαρκή υποχρέωση του υπεύθυνου Φορέα Ύδρευσης, ήτοι του Δήμου Αίγινας, προκειμένου να διασφαλίζεται η μικροβιολογική ασφάλεια του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Το έγγραφο μάλιστα υπενθυμίζει επιπλέον την υποχρέωσή του Δήμου για την ενημέρωση της Περιφέρειας, όσον αφορά την άδεια χρήσης υπόγειων υδάτων (γεωτρήσεων). Το πόρισμα εντοπίζει ακόμα ελλείψεις στις υποδομές των γεωτρήσεων, όπως και προβλήματα στην αδειοδότηση για την υδροληψία και χρήση των υδάτινων πόρων.

Οι συστάσεις της Περιφέρειας

Έχοντας υπόψιν τις παραπάνω διαπιστώσεις για το νερό με το οποίο εξυπηρετούνται οι δημότες της Αίγινας επί ενάμισι μήνα, η Περιφέρεια προχώρησε σε σειρά συστάσεων προς συμμόρφωση του Δήμου.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια ζητά από το δήμο να προβεί άμεσα στη λήψη διορθωτικών ενεργειών και των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης με το νομοθετικό πλαίσιο.

Κατάλληλο βρήκε το νερό το πόρισμα του Δήμου

Ο δήμος Αίγινας προχώρησε με ανάθεση σε διαπιστευμένο, όπως υποστηρίζει, ιδιώτη της διαδικασίας αυτής, μια μόλις μέρα νωρίτερα από την Περιφέρεια, στις 13/1.

Ωστόσο, από τις έρευνες αυτές αναδείχθηκε το γεγονός ότι το νερό τηρεί τα επίπεδα καταλληλότητας που προϋποθέτει ο νόμος σε 5 από τα 7 σημεία δειγματοληψίας. Στα άλλα δύο σημεία εντοπίστηκε υπερβατικός πληθυσμός των coliforms (κολοβακτηριοειδή), γεγονός που συνιστά ότι υπάρχει ανεπαρκής χλωρίωση του νερού, ενώ δεν αποκλείεται στο πόρισμα του ιδιώτη το ενδεχόμενο της τοπικής επιμόλυνσης.

Οι συστάσεις του ιδιώτη προς τον δήμο αφορούν στη διερεύνηση πιθανής δυσλειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, στην τοπική απολύμανση, στην αύξηση των επιπέδων υπολειμματικού χλωρίου στα 0,4-0,6 ppm στα τελικά σημεία κατανάλωσης και στον επανέλεγχος για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών.

Η δημοτική αρχή Ζορμπά σε σχετικό δελτίο τύπου στις 20/1 του επισημαίνει σχολιάζοντας αυτή την έρευνα: Οι αναλύσεις διενεργήθηκαν από διαπιστευμένο εργαστήριο και αφορούσαν δείγματα νερού από διάφορες περιοχές και εγκαταστάσεις του Δήμου. Η γενική εικόνα των αποτελεσμάτων είναι θετική, καθώς η πλειονότητα των δειγμάτων κρίνεται κατάλληλη και εντός των προβλεπόμενων ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Οι ευθύνες του δήμου και στο ΠΕΣΥ

Το ζήτημα απασχόλησε και τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Νικό Παπαγεωργίου να τονίζει το ελλειμματικό plan B στην αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά και την υποχρέωση του δήμου να παράσχει εναλλακτικές λύσεις στην υδροδότηση των κατοίκων του νησιού, ενώ σχετική ομοφωνία παρατηρήθηκε και από τους ομιλητές της παράταξης Σγουρού και της παράταξης Ιωακειμίδη για την σχετική ευθύνη του δήμου.

Οι δημότες και η καθημερινότητά τους

Με βάση τις συστάσεις της Περιφέρειας το νερό είναι ακατάλληλο για να κάνουν μπάνιο οι πολίτες, να μαγειρεύουν, να πλένουν τα δόντια τους, να ξυρίζονται, να πλένουν πιάτα, ποτήρια και μαχαιροπίρουνα, να ξεπλένουν τρόφιμα. Τα αυτά εκτός από τις οικιακές χρήσεις αφορούν και τις επαγγελματικές. Ορισμένα εξ’ αυτών τα είχε παραδεχθεί ο δήμαρχος Αίγινας Γιάννης Ζορμπάς σε τοποθέτησή του στο δημοτικό συμβούλιο στις 8/1.

