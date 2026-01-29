«Μπόνους» 40.000 ευρώ σε όσους νέους γιατρούς επιλέγουν δυο ειδικότητες – Ποιες είναι αυτές

Σημαντικό οικονομικό κίνητρο στην προσέλκυση νέων γιατρών στις ειδικότητες της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της Εσωτερικής Παθολογίας, επέφερε το εφάπαξ «μπόνους» ύψους 40.000 ευρώ, για όσους επιλέγουν να ξεκινήσουν ειδικότητα σε αυτές τις δυο κρίσιμες ειδικότητες, που υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σημειώνεται ότι αυτό το οικονομικό κίνητρο θεσπίστηκε για πρώτη φορά σε νέους γιατρούς, με στόχο να καλύψουν τα σοβαρά κενά και τις πολλαπλές ανάγκες που υπάρχουν στις νοσοκομειακές δομές της χώρας μας.

Αναλυτικά έως τις 31 Δεκεμβρίου, το υπουργείο Υγείας προχώρησε στην έγκριση 108 θέσεων ειδικευόμενων ιατρών, οι οποίοι είχαν υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις τους, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι κενές θέσεις σε Γενικά Νοσοκομεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τόσο στην Αττική, όσο και στην περιφέρεια και τις νησιωτικές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά στο εφάπαξ οικονομικό κίνητρο των 40.000 ευρώ, διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό θα καταβάλλεται σε δύο φάσεις:

τα 2/3 κατά την έναρξη της εκπαίδευσης και

το 1/3 με την ολοκλήρωση της ειδικότητας.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η προσέλκυση νέων γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες για το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής μας. Το εφάπαξ οικονομικό κίνητρο των 40.000 ευρώ, που θεσπίστηκε για πρώτη φορά, έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, ενισχύοντας το ενδιαφέρον νέων ιατρών για τη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική και την Εσωτερική Παθολογία. Πρόκειται για ειδικότητες στις οποίες η χώρα μας καταγράφει διαχρονικά σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με στοχευμένα και ουσιαστικά κίνητρα, στηρίζουμε τους νέους γιατρούς και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την κάλυψη των αναγκών του δημόσιου συστήματος υγείας. Συνεχίζουμε με συνέπεια και σχέδιο, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας».

Σε δήλωσή της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανέφερε: «Η θεσμοθέτηση του εφάπαξ οικονομικού κινήτρου είχε ως αποτέλεσμα την προσέλκυση νέων γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες, που έχει ανάγκη η χώρα μας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι νέοι αυτοί επιστήμονες μένουν και σταδιοδρομούν στην πατρίδα μας και, παράλληλα, η παρουσία τους εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό στις δημόσιες υγειονομικές δομές και χτίζοντας ένα βιώσιμο και ισχυρό σύστημα υγείας, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πολιτών».

Διαβάστε επίσης:

Ποια διατροφή προστατεύει το δέρμα και καθυστερεί τη γήρανση;

Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της άνοιας στην Ελλάδα τα επόμενα 24 χρόνια – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

ΗΠΑ: Ποια είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο σε άτομα ηλικίας κάτω των 50 ετών