Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της άνοιας στην Ελλάδα τα επόμενα 24 χρόνια – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Αύξηση περισσότερο από 40% θα καταγραφεί έως το 2050 στα περιστατικά άνοιας στη Ελλάδα, με τους άνδρες άνω των 70 ετών να κινδυνεύουν περισσότερο από αυτή τη σκληρή νόσο.

Τα δυσοίωνα αυτά στοιχεία φέρνει στην επικαιρότητα η έκθεση της Alzheimer Europe με τίτλο: «Η Επικράτηση της Άνοιας στην Ευρώπη 2025», η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών.

Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι της Alzheimer Europe, «ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με άνοια θα συνεχίσει να αυξάνεται τις επόμενες δεκαετίες. Η αποτυχία να δράσουμε τώρα, να επενδύσουμε επαρκώς στα συστήματα υγείας, φροντίδας και κοινωνικής προστασίας, να προσφέρουμε επαρκή υποστήριξη στην έρευνα και να εφαρμόσουμε ισχυρές προληπτικές παρεμβάσεις, θα επιδεινώσει τις προκλήσεις που έρχονται».

Τι θα συμβεί στην Ελλάδα

Αναλυτικά σύμφωνα με τους ειδικούς, στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα 25 χρονια, δηλαδή το 2025, θα έχουμε 334.109 πάσχοντες από άνοια στη χώρα, από 236.473 που ήταν το 2025.

Πρόκειται για μια θλιβερή αύξηση της τάξεως του 41,3%, η οποία αποκαλύπτει ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Εάν σε αυτό προσθέσουμε και το γεγονός ότι η χώρα μας είναι ένα κράτος που ο παιδικός πληθυσμός ολοένα και συρρικνώνεται, με τις γεννήσεις να έχουν φτάσει στις 70.000 το χρόνο, πολύ κάτω από τους θανάτους, (100.000 το χρόνο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ) τότε εύκολα καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος του προβλήματος που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας τις επόμενες δυο δεκαετίες.

Μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται στους άνδρες (46,7%), σε σχέση με τις γυναίκες (38,48%).

Ο πληθυσμός, ωστόσο, των γυναικών με άνοια είναι σήμερα αισθητά μεγαλύτερος (155.911 γυναίκες, έναντι 80.562 ανδρών), με την εικόνα να παραμένει δυσμενής για το «αδύναμο φύλο» και το 2050 (215.911 γυναίκες, έναντι 155.990 ανδρών).

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, οι γυναίκες επηρεάζονται δυσανάλογα, αποτελώντας περίπου τα δύο τρίτα όλων των περιστατικών. Το χάσμα διευρύνεται στις μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς οι γυναίκες ζουν περισσότερο.

Παράλληλα, η άνοια επηρεάζει γυναίκες και άνδρες με διαφορετικούς τρόπους. Ταυτόχρονα, η άνοια στους ηλικιωμένους άνδρες αυξάνεται, με υψηλότερη επικράτηση στους άνδρες άνω των 70 σε σύγκριση με το 2019.

Σημειώνεται ότι η επικράτηση της άνοιας διπλασιάζεται περίπου κάθε 5–10 χρόνια μετά τα 65 έτη, σύμφωνα με τη μελέτη. Αναλυτικά:

65–69 έτη : 1%

75–79: 7–8%

80–84: 11–13%

90+: έως 45%

Γιατί έχει σημασία να ληφθούν άμεσα μέτρα

Η γνώση της επικράτησης της άνοιας βοηθά στο να:

Κατανοήσουμε το μέγεθος της πρόκλησης

Σχεδιάσουμε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας

Προετοιμαστούμε για τη γήρανση του πληθυσμού

Συγκρίνουμε τάσεις μεταξύ χωρών

Διεκδικήσουμε καλύτερη υποστήριξη, χρηματοδότηση και έρευνα

Οι άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν περισσότερο από ποτέ, ενώ οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας δεν είναι προετοιμασμένες για τον αυξανόμενο αριθμό ατόμων που θα χρειαστούν υποστήριξη. Τα αξιόπιστα δεδομένα αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη για δράση και την ευκαιρία να κινηθούμε άμεσα, επισημαίνει η έρευνα.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: Ποια είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο σε άτομα ηλικίας κάτω των 50 ετών

ΕΟΔΥ: Οι απουσίες των μαθητών από τα σχολεία εντάσσονται στο νέο μοντέλο καταγραφής των αναπνευστικών λοιμώξεων

Το αλκοόλ πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο για καρκίνο στο έντερο – «Καμπανάκι» από τους ειδικούς